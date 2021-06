【KTSF】

居住在舊金山(三藩市)列治文區的84歲華裔婆婆張琼珍(Jean Chang Kan Fung),上星期五離家散步後失蹤,至今已經一個星期,舊金山警方以及輔助警察的義工周五在Marina和日本埠Laguna街一帶派發尋人傳單,希望盡快尋回張琼珍。

84歲的張琼珍上星期五外出散步,一度走到通往Presidio的MacArthur隧道,當時有加州公路巡警見到張琼珍,並開車送她到Marina區的Safeway超市,之後張琼珍就沒有回家。

警方表示,張琼珍身高5呎,體重90磅,只講廣東話和台山話,離家的時候穿了一件很闊大的紅色或粉紅色外套,紫色上衣,棕色長褲,黑色「UGG」皮靴,和戴著紅色有LG字樣的冷帽。

警方呼籲如果有人看見張琼珍,應立刻打911報警。

