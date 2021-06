舊金山市府為受疫情影響華埠商戶提供小額援助金

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市府專為受疫情影響的華埠商戶設立的一筆小額援助金,將在下周一開始受理申請,申請通過的商鋪可獲得一千元補助,無須償還。

舊金山市府提撥十萬元,作為華埠店鋪迷你援助金,每個申請獲准的商鋪可得一千元,共100個商鋪受惠,從6月7日下星期一開始受理,到6月22日截止。

美亞輔鄰社小商元援助計畫發言人黃文傑(Porter Wong)說:「一些小商業優先,比方說他們以前沒有拿過舊金山市政府給小商業的補貼,他們會有優先權,所以他會用抽籤的形式,也不是先到先得。」

至於領過聯邦和加州補助的小商業則不受影響,在具體的申請資格方面,首先要有一個單獨的店面。

黃文傑說:「申請條件就是你一定要有一個地舖,他們官網的store front翻譯就是用地舖,這個地舖不能是跟人家一起分租的,然後第二點就是,你不可以是連鎖店,你是單一的自己一個生意,然後你的年收入不能超過250萬以上。」

申請的商家必須去年12月31日以前已經營業,要提出證明,例如商業登記和報稅號碼等。

目前有四個指定機構可以受理申請,除了美亞輔鄰社 Asian Inc.,還包括安老自助處、東北聯邦信用社,以及舊金山市府的經濟及勞動力發展辦公室。

市府計畫在申請截止一個月內,就將款項發放完畢,預計7月份可以領到錢。

美亞輔鄰社已經將申請表格和詳細說明放上網站,有興趣的民眾可上官網查詢,網址為:https://www.asianinc.org/business/chinatown/,或致電黃文傑,電話:(650) 416-1638。

