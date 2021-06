舊金山華埠花園角舉行六四32周年燭光悼念晚會（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

1989年六四天安門事件發生至今已經32年,灣區多個團體周四晚在舊金山華埠花園角舉行燭光悼念晚會。

傍晚7點開始的「舊金山六四大屠殺32周年燭光悼念」活動,因為夏天的關係天還亮著。

香港今年不能舉行正式的六四悼念活動,在舊金山華埠花園角這裡,有上百人出席這裡的紀念活動。

現場也有人舉著「光復香港 時代革命」、「香港獨立」和台灣的旗幟。

主辦單位代表方政說:「在這麼一個特殊的日子,這麼一個特殊的時期,我們還是能夠聚在這裡,為了不忘記那32年前,在中國北京為了推動民主和自由失去生命的英明們。」

現場為在六四事件中的死難者默哀一分鐘,接著有多人發言,包括代表《人道中國》組織,也是在六四事件之後被中共通緝被捕的學生之一周鋒鎖。

周鋒鎖說:「六四屠殺以後,中國走上更加集權專制的錯誤道路,我們所關心的人權狀況日益惡化。」

除了民權代表發言之外,悼念活動還包括詩朗誦、合唱、公禱。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。