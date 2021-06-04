舊金山華埠花園角舉行六四32周年燭光悼念晚會（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

1989年六四天安門事件發生至今已經32年，灣區多個團體周四晚在舊金山華埠花園角舉行燭光悼念晚會。

傍晚7點開始的「舊金山六四大屠殺32周年燭光悼念」活動，因為夏天的關係天還亮著。

香港今年不能舉行正式的六四悼念活動，在舊金山華埠花園角這裡，有上百人出席這裡的紀念活動。

現場也有人舉著「光復香港 時代革命」、「香港獨立」和台灣的旗幟。

主辦單位代表方政說：「在這麼一個特殊的日子，這麼一個特殊的時期，我們還是能夠聚在這裡，為了不忘記那32年前，在中國北京為了推動民主和自由失去生命的英明們。」

現場為在六四事件中的死難者默哀一分鐘，接著有多人發言，包括代表《人道中國》組織，也是在六四事件之後被中共通緝被捕的學生之一周鋒鎖。

周鋒鎖說：「六四屠殺以後，中國走上更加集權專制的錯誤道路，我們所關心的人權狀況日益惡化。」

除了民權代表發言之外，悼念活動還包括詩朗誦、合唱、公禱。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。