加州6月15日重開後 餐廳可繼續在停車位設用餐區至年底

【KTSF 江良慧報導】

加州州長紐森周四在舊金山(三藩市)宣布為幫助疫情期間生意大受打擊的餐廳和酒吧,在6月15日加州全面重開後,戶外停車位用作室外用餐區,和外賣食物可以增加酒精類飲品這個做法,將可以繼續至至少年底。

紐森周四和舊金山市長布里德,在列治文區一間墨西哥餐廳外宣布有關消息。

紐森說:「隨著我們經濟全面重開,在6月15日進入最後階段,我們不要回到正常,正常一定不夠好。」

紐森表示,店外行人道和停車位用作用餐區,除了有助餐廳維持生意,保住店員的生計外,也可以令社區更有生氣,所以很多市長都提出想繼續。

舊金山市長布里德就表示,希望這類戶外用餐區可以繼續。

紐森在去年3月頒布全國首個全州的居家抗疫令,命令所有餐廳停止堂食,當時加州酒精類飲品管控部隨即放寬規例,容許餐廳在客人外賣食物,同時外賣預先包裝的酒類飲品。

之後州政府又在5月藉著提供臨時餐飲許可牌照,讓餐廳可以更容易擴充室外用餐區,並容許餐廳繼續在設置在餐檯椅的行人道或者停車位的地區賣酒。

紐森發言人表示,部門發出了過萬個有關牌照。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。