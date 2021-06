亞太裔傳統月「英雄」專題：聖荷西食物庫義工（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

去年新冠疫情在灣區開始爆發,許多人頓時失去工作,失去收入來源,在許多人囤積食物的時候,也有許多人陷入沒錢買食物的困境,全國的食物庫負起餵飽國人的重任,本集的亞太裔傳統月《英雄》專題,為大家介紹一位在南灣聖荷西一間食物庫的義工。

這一天下午,28歲的Sunnyvale居民Grace Zhang,在聖荷西Second Harvest食物庫當義工,這些義工以接力方式,將食物裝入紙箱中。

Grace當天在一組約20人的團隊尾端,負責將裝好的食物盒整齊放置在木托盤上,準備由貨車運送到食物分發中心,室內環境中,義工們臉上還是帶有口罩,和互相保持社交距離。

Grace在今年1月開始定期來到食物庫當義工,Grace說:「我以前有來過當義工,做得開心,我想要用些時間回饋社會,於是現在定期來當義工。」

Grace現在每星期來這裡三次,每次兩到3個小時,有時也幫忙裝食物盒,現在也開始接受訓練當義工領隊,以後的任務也包括分配工作和檢查食物盒中的食物比率,主要留在倉庫現場,她也去過食物分發中心幫忙。

Grace說:「我去過分發中心,也是一個特別的體驗,我們在這裡裝好的食物盒,在那裡分發給民眾,每個分發中心可以送出500個食物盒,在那裡可以直接接觸你幫助的人,這其實在任何義工項目中極少見的,就是親眼看到你幫助的人。」

Second Harvest食物庫的服務對象,從疫情前的25萬,增加一倍到現在的50萬。

Grace說:「送出的不只是食物那麼簡單,而是有營養的食物,我們有新鮮的果菜,牛奶和乳製品,還有穀類食物,送給有需要的家庭。」

而疫情下,許多人失去和其他人互動的機會,Grace覺得當義工,其實有這個和他人親身交流的機會。

Grace說:「我認為Second Harvest當義工的經歷獨特,因為你可以親身來到這裡,在一個非常安全、友善,並也相互扶持的環境當義工,回饋社會也做有意義的事。」

至於有些人會以社區英雄的眼光看待這群義工,Grace這麼認為:「我不認為自己是英雄,但是我們每當歡迎義工的時候,都會告訴他們,要是沒有義工,我們(食物庫無法發揮我們的作用,這是大家合力的任務,不論是只是來一次的義工,或是定期來的義工,甚至是食物庫的職員,這都是大家需要大家合力的工作。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。