亞太裔傳統月「英雄」專題：聖荷西食物庫義工（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

去年新冠疫情在灣區開始爆發，許多人頓時失去工作，失去收入來源，在許多人囤積食物的時候，也有許多人陷入沒錢買食物的困境，全國的食物庫負起餵飽國人的重任，本集的亞太裔傳統月《英雄》專題，為大家介紹一位在南灣聖荷西一間食物庫的義工。

這一天下午，28歲的Sunnyvale居民Grace Zhang，在聖荷西Second Harvest食物庫當義工，這些義工以接力方式，將食物裝入紙箱中。

Grace當天在一組約20人的團隊尾端，負責將裝好的食物盒整齊放置在木托盤上，準備由貨車運送到食物分發中心，室內環境中，義工們臉上還是帶有口罩，和互相保持社交距離。

Grace在今年1月開始定期來到食物庫當義工，Grace說：「我以前有來過當義工，做得開心，我想要用些時間回饋社會，於是現在定期來當義工。」

Grace現在每星期來這裡三次，每次兩到3個小時，有時也幫忙裝食物盒，現在也開始接受訓練當義工領隊，以後的任務也包括分配工作和檢查食物盒中的食物比率，主要留在倉庫現場，她也去過食物分發中心幫忙。

Grace說：「我去過分發中心，也是一個特別的體驗，我們在這裡裝好的食物盒，在那裡分發給民眾，每個分發中心可以送出500個食物盒，在那裡可以直接接觸你幫助的人，這其實在任何義工項目中極少見的，就是親眼看到你幫助的人。」

Second Harvest食物庫的服務對象，從疫情前的25萬，增加一倍到現在的50萬。

Grace說：「送出的不只是食物那麼簡單，而是有營養的食物，我們有新鮮的果菜，牛奶和乳製品，還有穀類食物，送給有需要的家庭。」

而疫情下，許多人失去和其他人互動的機會，Grace覺得當義工，其實有這個和他人親身交流的機會。

Grace說：「我認為Second Harvest當義工的經歷獨特，因為你可以親身來到這裡，在一個非常安全、友善，並也相互扶持的環境當義工，回饋社會也做有意義的事。」

至於有些人會以社區英雄的眼光看待這群義工，Grace這麼認為：「我不認為自己是英雄，但是我們每當歡迎義工的時候，都會告訴他們，要是沒有義工，我們（食物庫無法發揮我們的作用，這是大家合力的任務，不論是只是來一次的義工，或是定期來的義工，甚至是食物庫的職員，這都是大家需要大家合力的工作。」

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