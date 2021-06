Facebook繼續禁特朗普使用Facebook平台兩年

【KTSF】

社交媒體Facebook宣布,繼續禁制前總統特朗普使用Facebook平台兩年,直至2023年1月為止,然後再作評估,採取下一步行動。

Facebook決定繼續禁止特朗普使用Facebook和Instagram平台,直至起碼2023年1月7日,屆時就會再作評估是否批准特朗普恢復他的帳戶。

一個月前,Facebook的監管委員會認為,1月6日國會大樓發生的衝擊事件,特朗普因為在社交媒體上登載涉嫌煽動暴力的貼文,違反有關的社區規例,因此決定禁止特朗普使用Facebook平台,封禁特朗普帳戶後,Facebook也計劃更進一步取消對政客言論的監管豁免,即是政治人物也必須遵守有關仇恨言論的監管規例。

