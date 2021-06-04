Facebook繼續禁特朗普使用Facebook平台兩年

【KTSF】

社交媒體Facebook宣布，繼續禁制前總統特朗普使用Facebook平台兩年，直至2023年1月為止，然後再作評估，採取下一步行動。

Facebook決定繼續禁止特朗普使用Facebook和Instagram平台，直至起碼2023年1月7日，屆時就會再作評估是否批准特朗普恢復他的帳戶。

一個月前，Facebook的監管委員會認為，1月6日國會大樓發生的衝擊事件，特朗普因為在社交媒體上登載涉嫌煽動暴力的貼文，違反有關的社區規例，因此決定禁止特朗普使用Facebook平台，封禁特朗普帳戶後，Facebook也計劃更進一步取消對政客言論的監管豁免，即是政治人物也必須遵守有關仇恨言論的監管規例。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。