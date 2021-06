白宮抗疫小組指12歲以下兒童有望感恩節前接種新冠疫苗

【KTSF】

聯邦官員表示,有信心在7月4日前達到拜登總統訂下的疫苗接種目標,即7成美國成年人至少打一針,而白宮抗疫首席顧問就表示,對年底前12歲以下兒童都可以接種新型肺炎疫苗審慎樂觀。

數字顯示,美國的疫情持續好轉,白宮抗疫統籌專員Jeff Zients說:「已有63%的美國成年人至少接種一劑疫苗,至少52%美國成年人完成接種,結果是全美各地的疫情緩和。」

全美平均每日新症少於2萬宗,是過去14個月以來首次,住院和死亡個案也是疫情爆發以來最低。

白宮抗疫統籌專員表示,對於能夠在7月4日國慶日前達到拜登總統訂下的疫苗接種目標,即7成美國成年人至少打一針感到樂觀。

不過,目前平均每天只接種110萬劑疫苗,4月的數字比現在多三倍,政府於是不斷出新招,有啤酒廠提出如果達標,就免費供應啤酒。

國家過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci說:「團隊的策略是盡快讓越多人打針,無論用什麼方法,令接種疫苗極之方面,提供誘因,盡其所能。」

Fauci醫生表示,12歲以下兒童有可能在感恩節前有針打。

Fauci說:「我們希望今年年底以前會有足夠的資訊,為所有兒童接種新型肺炎疫苗,所以我是審慎樂觀,年底前我們可能做得到。」

