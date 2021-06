【有線新聞】

對於美國國務院關於六四周年的評論,中國外交部指美國應先照鏡,看看自己的人權狀況。

中國外交部發言人汪文斌說:「美方有關聲明干涉中國內政,中方對此堅決反對。美方藉人權問題攻擊他國之前,應當先找找鏡子照照自己,看看自身人權問題的斑斑劣跡。」

