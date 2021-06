加州職安局要求職場內繼續戴口罩 除非所有人已接種疫苗（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

加州將會在不夠兩星期內全面重開,同時對完成接種疫苗的人也會取消幾乎所有的戴口罩和社交距離限制,不過,加州職業安全局(Cal/OSHA)正考慮要求工作場所內的人繼續戴口罩,除非是所有人都已經接種完整疫苗。

加州職業安全健康標準委員會周四開會,商討有關工作場所內是否戴口罩的新規則,建議中的規則是,除非室內所有人都接種了完整疫苗,否則還是要戴口罩,有關規則有效期將持續到明年初。

聯邦疾控中心(CDC)最近期的指引是,接種完整疫苗的人,在大部分情況下都可以不帶口罩,也無需保持社交距離,加州也計劃在全面重開後,跟隨有關指引。

不過職安委員會指,僱員之間的情況不同,所以就建議就算已經接種完整疫苗,僱員在工作場所內還是要戴口罩,除非是全部人都接種完整疫苗。

不過,商會都反對,認為應該跟隨疾控中心指引,只要是接種完整疫苗後,不論室內外都無需戴口罩。

