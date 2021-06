加州職安局通過放寬職場口罩規則 但比CDC嚴格

【KTSF 江良慧報導】

加州職業安全局的標準委員會周四表決通過放寬職場口罩規則,不過要求比疾控中心的指引嚴格,並且可能在幾個星期後再改變。

從6月15日開始,在室內工作場所,只要有一個人未打疫苗,所有人都要帶口罩,如果全部人完成接種疫苗,就可以無需戴口罩,在戶外無需戴口罩,除非有一萬或以上人在場。

不過安全委員會表示,有關措施只是臨時性,另外,在社交距離方面,在室內的僱員不論有否接種疫苗,在7月31日前都要保持至少6呎社交距離,戶外活動如果有一萬或以上人參加,員工也要保持社交距離,7月31日之後,僱主需要向未打疫苗的僱員提供類似N95的呼吸口罩。

商會組織指,有關要求對僱主造成沉重負擔之餘,也會奪去醫療人員的口罩,至於接種完整疫苗的僱員,則只需要標準用完即棄口罩,或者可重用口罩。

委員會表示,考慮到接種疫苗後,加州的新病例持續降低,未來幾個星期後,可能會再次修改規則,超過60個商業組織,包括加州總商會致函委員會,說規則太多限制和令人混亂,而且與疾控中心指引不一致,呼吸口罩的要求也太貴。

州長紐森可以發出行政命令進一步放寬指引,不過他周五就不肯表態自己是否會更改委員會的規則,但就承諾會與勞工團體和僱主合作制定規則。

