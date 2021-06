【有線新聞】

美國國務卿布林肯就六四事件32周年發表聲明。

布林肯說當年參與學運的人是為了爭取人權,但北京政府卻以武力回應,他關注港府禁止舉辦六四集會,形容香港現今爭取民主自由的情況與當年學運相似。

美國將繼續支持中國人民向政府爭取人權,並向32年前遇害的人及至今勇敢對抗政府打壓的人致敬。

