拜登願放棄提高企業稅 換取共和黨人支持基建法案

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登提出的1.7萬億元龐大基建計劃,何時通過並沒有訂出限期,但拜登暗示,可以剔除提高企業稅的部份,以換取共和黨人支持法案的通過,拜登將於下星期繼續與共和黨領袖會面,尋求共識,期望可以在今年夏天達成妥協。

針對1.7萬億元的基建計劃,白宮發言人說,拜登希望下星期與以Shelley Capito為首的參議院共和黨人繼續談判,由於共和黨人反對大幅提高企業所得稅率,白宮對於如何支付基建計劃的開銷持開放態度,可以彈性處理。

華盛頓郵報報導,拜登較早時在白宮與Capito會面時曾經暗示,他願意將建議中提高企業所得稅率21%至28%的部份,從基建計劃中分拆出去,日後另外再談判,以換取共和黨人投基建計劃一票。

報導說,拜登也願意將企業在全球的所得稅率降至15%,白宮又說,這項基建計劃並沒有設下限期何時可以達成妥協,總之拜登將與國會兩黨繼續談判,期望可在今年夏天簽署法案生效。

這項龐大的基建計劃,拜登原本建議總撥款開支高達2.3萬億元,但共和黨人提出反建議,將撥款降至接近一千億元,最後拜登同意將金額減到1.7萬億元。

共和黨人除了反對提高企業稅之外,還希望撤除龐大的社會福利額外開支。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。