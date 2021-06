【KTSF】

聯儲局周三發表的Beige Book經濟報告指出,商業正面對成本上漲,尤其是原材料價格,以及員工薪資上升,這些成本將會導致價格上升。

報告又說,由於需求增強,令到一些商業,特別是製造商、建造商和運輸公司,將大部份的成本增加轉嫁給顧客。

報告說,預期未來幾個月將要面對成本增加和價格抬高。

報告也提到,4月初至5月尾,整體經濟以溫和速度增長,至今有些公司仍然找不到足夠工人開工。

對於通脹的憂慮,聯儲局官員認為只屬短暫,預期目前的價格壓力將會在未來幾個月消失,局方因此認為,暫時毋需改變現行的貨幣政策。

