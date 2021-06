【KTSF】

德州一個媽媽和家人踏單車期間,突然有一隻狗從一間屋衝出來,媽媽馬上向狗開槍,豈料流彈擊中她的5歲兒子。

事發於上週六,在德州休斯敦一個社區,該狗主表示,他開門出外時,其6個月大的拳師狗從屋內衝出街,當時有一家三口在那條街上踏單車。

警方指,那名媽媽立即向拳師狗連開三槍,流彈擊中她5歲兒子的腹部,小童傷勢穩定,拳師狗腳部擦傷,無大礙。

該媽媽被控致命行為罪,而狗主則因為沒有看管好狗隻被票控。

另外,在伊利諾伊州,一名兩歲男童周三早上開槍打中自己,男童送院後證實死亡,警方表示,槍械屬於男童的爸爸。

