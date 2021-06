高科技公司和政府部門求職活動周六舉行（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州將在6月15日全面重開,不少人可能正找工作,或是想換工作,這個星期六有一場高科技公司和政府部門的求職活動,活動負責人分析了當前矽谷的就業市場趨勢。

疫情期間,受到失業金政策影響,很多小商業抱怨請不到人,或是必須拉高薪酬,才有員工願意回來,那麼在高科技重鎮矽谷,當前的就業市場到底是事求人還是人求事呢?

活動負責人王南雷(Larry Wang)說:「看起來就是人求事跟事求人,在新冠肺炎的影響之下,大概都在進行,我們了解在矽谷,過去30年、50年,一波一波的新的技術不斷地起來,在新冠疫情之前其實已經興起的,就像人工智能、機器學習、大數據等等,尤其在新冠肺炎我們都必須在家工作,這些技術其實發展得更快速,需求更明顯。」

包括電子商務、遠距辦公,甚至到醫療等等都有,而在矽谷沉寂一陣子的半導體行業人才,近期更是需求回溫。

疫情期間,很多求職和面試都改成線上進行,雖然便利,卻也增加了新的挑戰,為了幫助全美求職人士,美洲中國工程師學會、傑出亞裔工程師年會將在本周六下午1點到3點舉辦免費職場線上活動,有十多個公司、高新產業,以及政府機構招聘,還可以與求才者直接溝通。

王南雷說:「我們這次來的有IBM,有AT&T,有台積電,有波音,也有美國政府相關的,像加州的交通部,裏頭有非常多的高科技職缺,以前我不曉得,以為說那個是公務機關。」

當前矽谷需要的人才不僅僅是工程師,從大學實習生、社會新鮮人,到中高階主管都有適合的職位。

王南雷說:「當然我們AAEOY本身是專注於STEM,就是科學、科技等等,所以這類的職缺相對的當然多,但是每個公司也會有很多,比方財務的人士、人才訓練,求職的人士,很多的工作大小東西都會有。」

平常求職很難有機會直接見到公司的HR,不過這次的求職活動,可以直接與公司徵才單位互動。

王南雷說:「我們可以透過這些活動的問答,我們鼓勵觀眾發問,可以了解雇主是如何篩選應徵者,以及如何評估我們的申請履歷。」

參加者還有機會得到專業的履歷指導,活動必須事先在eventbrite上報名,可登錄:https://aaeoy20210605.eventbrite.com/

對於想找工作或換工作人士,王南雷也建議,平常要有更廣泛的社交網絡,透過作義工參與活動,可以認識到不同的人,甚至直接聯繫上徵才的負責人,都可能在求職上出現意外收穫。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。