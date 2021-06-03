高科技公司和政府部門求職活動周六舉行（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

加州將在6月15日全面重開，不少人可能正找工作，或是想換工作，這個星期六有一場高科技公司和政府部門的求職活動，活動負責人分析了當前矽谷的就業市場趨勢。

疫情期間，受到失業金政策影響，很多小商業抱怨請不到人，或是必須拉高薪酬，才有員工願意回來，那麼在高科技重鎮矽谷，當前的就業市場到底是事求人還是人求事呢？

活動負責人王南雷（Larry Wang）說：「看起來就是人求事跟事求人，在新冠肺炎的影響之下，大概都在進行，我們了解在矽谷，過去30年、50年，一波一波的新的技術不斷地起來，在新冠疫情之前其實已經興起的，就像人工智能、機器學習、大數據等等，尤其在新冠肺炎我們都必須在家工作，這些技術其實發展得更快速，需求更明顯。」

包括電子商務、遠距辦公，甚至到醫療等等都有，而在矽谷沉寂一陣子的半導體行業人才，近期更是需求回溫。

疫情期間，很多求職和面試都改成線上進行，雖然便利，卻也增加了新的挑戰，為了幫助全美求職人士，美洲中國工程師學會、傑出亞裔工程師年會將在本周六下午1點到3點舉辦免費職場線上活動，有十多個公司、高新產業，以及政府機構招聘，還可以與求才者直接溝通。

王南雷說：「我們這次來的有IBM，有AT&T，有台積電，有波音，也有美國政府相關的，像加州的交通部，裏頭有非常多的高科技職缺，以前我不曉得，以為說那個是公務機關。」

當前矽谷需要的人才不僅僅是工程師，從大學實習生、社會新鮮人，到中高階主管都有適合的職位。

王南雷說：「當然我們AAEOY本身是專注於STEM，就是科學、科技等等，所以這類的職缺相對的當然多，但是每個公司也會有很多，比方財務的人士、人才訓練，求職的人士，很多的工作大小東西都會有。」

平常求職很難有機會直接見到公司的HR，不過這次的求職活動，可以直接與公司徵才單位互動。

王南雷說：「我們可以透過這些活動的問答，我們鼓勵觀眾發問，可以了解雇主是如何篩選應徵者，以及如何評估我們的申請履歷。」

參加者還有機會得到專業的履歷指導，活動必須事先在eventbrite上報名，可登錄：https://aaeoy20210605.eventbrite.com/

對於想找工作或換工作人士，王南雷也建議，平常要有更廣泛的社交網絡，透過作義工參與活動，可以認識到不同的人，甚至直接聯繫上徵才的負責人，都可能在求職上出現意外收穫。

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