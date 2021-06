毒品安全注射中心法案捲土重來 反對者憂為毒品合法化鋪路（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

由加州參議員威善高(Scott Wiener)提出的SB 57法案捲土重來,旨在將毒品安全注射中心合法化,反對該提案的人士擔心提案一旦獲得通過,將為最終的毒品合法化鋪平道路。

州議會去年12月重提威善高提出的SB 57法案,建議為那些濫用藥物的人設立安全注射中心,並打算分別在舊金山(三藩市)、奧克蘭(奧克蘭)以及洛杉磯進行試點計畫。

威善高還說,在疫情期間,用藥及用藥過量的人都大增,有數據顯示,因用藥過量而死的人,去年有近800人,死亡率比前一年增加四成。

威善高認為,設立安全注射中心,是希望防止用藥不當情況,注射中心會有專業醫護在場,讓一些需要靜脈注射或其他注射的人能安全進行,最終的目標是提供資源,幫助這些人戒毒。

但反對人士並不認同,並以採用此項計畫的加拿大溫哥華做例證。

平等公義協會主席李少敏(Frank Lee)說:「支持者聲稱,該法案將減少藥物過量死亡,這絕對是錯誤的,當你看到第一年的運作,他們有190人過量死亡,但實際上到2002年,就在他們開始之前,過量死亡的人數是172人,現在你可以在右下角看到,2020年的數字實際上是1,723。」

另外,澳大利亞悉尼的經驗也證明,利用此方法戒毒也成效不佳。

澳大利亞無毒品組織研究主任Gary Christian醫生說:「當談到轉診治療時,非常非常低,是8%,我認為悉尼是11%,這是非常低的。」

反對者還認為,注射過毒品的人容易產生暴力行為,如果搭乘公車或在街道上,也會威脅到其他大眾的安全,而且也更難起訴販賣毒品的人。

李少敏說:「要起訴任何在街上攜帶禁藥的人變得困難,因為嫌疑人可以有乘車去非法注射中心的疑點利益。」

前任州長布朗在2018年曾否決該提案,認為弊大於利,威善高稱,法案只是一個試行計畫,預計到2027年1月1日結束,而州長紐森已經表示,對該法案持開放態度。

