毒品安全注射中心法案捲土重來 反對者憂為毒品合法化鋪路（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

由加州參議員威善高（Scott Wiener）提出的SB 57法案捲土重來，旨在將毒品安全注射中心合法化，反對該提案的人士擔心提案一旦獲得通過，將為最終的毒品合法化鋪平道路。

州議會去年12月重提威善高提出的SB 57法案，建議為那些濫用藥物的人設立安全注射中心，並打算分別在舊金山（三藩市）、奧克蘭（奧克蘭）以及洛杉磯進行試點計畫。

威善高還說，在疫情期間，用藥及用藥過量的人都大增，有數據顯示，因用藥過量而死的人，去年有近800人，死亡率比前一年增加四成。

威善高認為，設立安全注射中心，是希望防止用藥不當情況，注射中心會有專業醫護在場，讓一些需要靜脈注射或其他注射的人能安全進行，最終的目標是提供資源，幫助這些人戒毒。

但反對人士並不認同，並以採用此項計畫的加拿大溫哥華做例證。

平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）說：「支持者聲稱，該法案將減少藥物過量死亡，這絕對是錯誤的，當你看到第一年的運作，他們有190人過量死亡，但實際上到2002年，就在他們開始之前，過量死亡的人數是172人，現在你可以在右下角看到，2020年的數字實際上是1,723。」

另外，澳大利亞悉尼的經驗也證明，利用此方法戒毒也成效不佳。

澳大利亞無毒品組織研究主任Gary Christian醫生說：「當談到轉診治療時，非常非常低，是8%，我認為悉尼是11%，這是非常低的。」

反對者還認為，注射過毒品的人容易產生暴力行為，如果搭乘公車或在街道上，也會威脅到其他大眾的安全，而且也更難起訴販賣毒品的人。

李少敏說：「要起訴任何在街上攜帶禁藥的人變得困難，因為嫌疑人可以有乘車去非法注射中心的疑點利益。」

前任州長布朗在2018年曾否決該提案，認為弊大於利，威善高稱，法案只是一個試行計畫，預計到2027年1月1日結束，而州長紐森已經表示，對該法案持開放態度。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。