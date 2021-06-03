Palo Alto公共安全辦公樓舉行動土儀式（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

南灣Palo Alto策劃多年的公共安全辦公樓周三舉行動土儀式，新辦公樓將會集中該市公共安全的部門。

周三舉行動土儀式的新Palo Alto公共安全辦公樓，座落在Sherman Avenue 250號，耗資1億1,800萬的三層辦公樓將集中警察部門、911緊急電話中心、緊急事務部門和消防部門的行政處。

Palo Alto警察局長Robert Jonsen說：「這動土儀式標榜著，為和我們社區交流的一個安全空間，不單只是一個地方，也是讓我們社區一起成長和合作的平台。」

市府表示，新設施將會為Palo Alto市，包括史丹福大學改善公共安全方面的服務，並更好地提供緊急服務。

Palo Alto的緊急電話中心是Santa Clara縣第三高來電數量的中心，服務範圍包括Palo Alto機場、警察部門、消防部門、水利局和史丹福大學，佔地1.2英畝的辦公樓，將提供56,000平方英尺的辦公空間，也包括有太陽能設施，計劃在2023年建竣投入服務。

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