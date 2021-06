【KTSF】

舊金山(三藩市)前工務局局長Mohammed Nuru周三因為涉嫌搶劫一包薯片被捕,不過檢控部門決定不會提出起訴。

涉及的搶劫案發生在舊金山Dogpatch區的舊金山Marin食物庫,據食物庫的發言人透露,Nuru是食物庫的長期義工。

警方表示,一名23歲義工在周三致電911報警,說自己拒絕把一包薯片交給Nuru後,Nuru就向他拔刀。

不過地檢官表示,事後曾就事件向另一名證人查詢,結論是當時Nuru是說笑,沒有證據有罪案發生,而舊金山縣監獄囚犯名單上也不再有Nuru的名字,不過他仍然面對刑事貪污的控罪。

