NASA宣布2028至2030年間實施兩項金星探測任務

【KTSF 吳倩妤報導】

NASA宣布將在2028至2030年之間實施兩項金星探測任務，以探索金星是如何在地球在越來越適宜人類生存時，變成了環境惡劣的地獄行星，這亦是1978年以來，美國第一次進入金星大氣層。

NASA新任局長Bill Nelson周三向員工發表講話，宣布在2028至2030年之間，進行兩項針對金星的探測任務，任務已經獲得5億美元撥款。

第一項任務名為「DaVinci Plus」，將會透過分析厚重、多雲的金星大氣層，了解過去是否曾經有海洋存在，是否可能適合生物生存，屆時將由一艘小型飛船穿過大氣層來測量。

另一項任務名為「VERITAS」，意思是「真相」，從軌道描繪金星表面，並研究地質史。

Nelson指出，研究金星的演化過程和地質歷史，有助於分析它與地球在發展方向上的不同之處。

Nelson說:「我們希望這些任務將進一步了解地球是如何進化的，以及為什麼地球適合居住，而太陽系中的其他星球卻不適合，行星科學對於回答一些人類的關鍵問題也很重要，比如，人類是孤獨的嗎？這兩項任務對太陽系之外有什麼影響？這真的是令人興奮的事情，它是NASA的一個新興研究領域。」

金星是太陽系溫度最高的行星，體積略小於地球，金星表面有一層硫酸雲，大氣層主要由二氧化碳及氮氣組成，導致金星大氣層內形成溫室效應，溫度可高達攝氏471度。

美國上一次探索金星還是在冷戰時期，NASA在1978年先後發射金星軌道飛行器和金星聯合探測器，NASA在1989年時又發射了麥哲倫號太空船，將航天器送入環繞金星的軌道。

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