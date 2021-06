NASA宣布2028至2030年間實施兩項金星探測任務

【KTSF 吳倩妤報導】

NASA宣布將在2028至2030年之間實施兩項金星探測任務,以探索金星是如何在地球在越來越適宜人類生存時,變成了環境惡劣的地獄行星,這亦是1978年以來,美國第一次進入金星大氣層。

NASA新任局長Bill Nelson周三向員工發表講話,宣布在2028至2030年之間,進行兩項針對金星的探測任務,任務已經獲得5億美元撥款。

第一項任務名為「DaVinci Plus」,將會透過分析厚重、多雲的金星大氣層,了解過去是否曾經有海洋存在,是否可能適合生物生存,屆時將由一艘小型飛船穿過大氣層來測量。

另一項任務名為「VERITAS」,意思是「真相」,從軌道描繪金星表面,並研究地質史。

Nelson指出,研究金星的演化過程和地質歷史,有助於分析它與地球在發展方向上的不同之處。

Nelson說:「我們希望這些任務將進一步了解地球是如何進化的,以及為什麼地球適合居住,而太陽系中的其他星球卻不適合,行星科學對於回答一些人類的關鍵問題也很重要,比如,人類是孤獨的嗎?這兩項任務對太陽系之外有什麼影響?這真的是令人興奮的事情,它是NASA的一個新興研究領域。」

金星是太陽系溫度最高的行星,體積略小於地球,金星表面有一層硫酸雲,大氣層主要由二氧化碳及氮氣組成,導致金星大氣層內形成溫室效應,溫度可高達攝氏471度。

美國上一次探索金星還是在冷戰時期,NASA在1978年先後發射金星軌道飛行器和金星聯合探測器,NASA在1989年時又發射了麥哲倫號太空船,將航天器送入環繞金星的軌道。

