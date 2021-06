【KTSF】

馬來西亞指責中國軍機闖進大馬領空,大馬外長週二晚說,會傳召中國大使作出交代。

大馬空軍報告,軍方雷達偵測到中國軍機週一飛近南海的盧科尼亞暗沙,中方稱之為南康暗沙,該處有豐富的漁業資源,主權有爭議,當時中國軍機距離大馬的沙撈越海岸約60海里。

大馬空軍在試圖與中國軍機聯絡失敗後,派出戰機去識別,指中國軍機是伊流辛IL-76與西安Y-20型戰略運輸機,飛行高度是2.3萬到2.7萬英尺。

大馬指事件嚴重威脅大馬主權與飛航安全。

