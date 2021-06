【KTSF 歐志洲報導】

為了紀念六四,《人道中國》組織今年以24小時線上直播方式舉行紀念活動,目前還在進行中。

1989年六四天安門事件發生至今32年,在香港,因為特區政府的反對和疫情等因素,香港維多利亞公園的燭光紀念活動連續第二年無法舉行,《人道中國》組織將今年的六四紀念活動改在線上以24小時不間斷直播方式舉行。

節目包括多位親歷者講述六四的經歷,還原歷史,時間從美西時間周四上午5點開始,參加方式包括到Zoom會議平台,會議編號是829 5855 4195,或者透過Facebook找《Humanitarian China 人道中国》的專頁,或點擊:https://www.youtube.com/watch?v=qYJV39-JfgY。

