全球最大肉商JBS遭黑侵後已恢復運作（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

全球最大的肉商JBS在上週末遭黑客入侵,公司的電腦網絡之後,JBS大部份的肉類生產現已恢復運作,但專家警告說,類似的黑侵行動仍未解決。

聯邦調查局(FBI)周三發表聲明,認為JBS今次遭黑客入侵事件,是與一個講俄語的幫派組織REvil有關,而這個組織近月來曾經進行類似多宗的大型黑侵勒索。

這組織也沒有在其黑暗網站上登載任何與黑侵有關的資料,以便組織與受害人談判贖金問題。

這組織曾經暗示,將會針對農業,同時也威脅要那些拒絕交贖金者的敏感資料拍賣,FBI揚言,會將這個組織繩之於法,並呼籲黑侵受害人立即聯絡當局。

消息指出,今次黑侵針對JBS北美洲和澳洲的營運,但JBS的後備伺服器沒有受影響。

JBS也表示,顧客、供應商或僱員的資料沒有被侵害,至於JBS是否有繳付贖金就未見透露。

網路安全專家Allan Liska表示,在過去一年,最少有40間食品公司,包括釀酒廠和啤酒廠成為黑客的目標,而JBS是遭黑侵的最大食品製造商。

今次也是一個月內發生的第二宗黑客攻擊美國的重要基建設施,較早時,美國最大的油管營運商Colonial Pipeline遭黑侵勒索,而關閉輸油管道接近一個星期,導致美國東南部地區出現入油恐慌,油站大排長龍,Colonial證實支付了440萬美元給黑客。

