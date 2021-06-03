全球最大肉商JBS遭黑侵後已恢復運作（視頻）



【KTSF 張麗月報導】

全球最大的肉商JBS在上週末遭黑客入侵，公司的電腦網絡之後，JBS大部份的肉類生產現已恢復運作，但專家警告說，類似的黑侵行動仍未解決。

聯邦調查局（FBI）周三發表聲明，認為JBS今次遭黑客入侵事件，是與一個講俄語的幫派組織REvil有關，而這個組織近月來曾經進行類似多宗的大型黑侵勒索。

這組織也沒有在其黑暗網站上登載任何與黑侵有關的資料，以便組織與受害人談判贖金問題。

這組織曾經暗示，將會針對農業，同時也威脅要那些拒絕交贖金者的敏感資料拍賣，FBI揚言，會將這個組織繩之於法，並呼籲黑侵受害人立即聯絡當局。

消息指出，今次黑侵針對JBS北美洲和澳洲的營運，但JBS的後備伺服器沒有受影響。

JBS也表示，顧客、供應商或僱員的資料沒有被侵害，至於JBS是否有繳付贖金就未見透露。

網路安全專家Allan Liska表示，在過去一年，最少有40間食品公司，包括釀酒廠和啤酒廠成為黑客的目標，而JBS是遭黑侵的最大食品製造商。

今次也是一個月內發生的第二宗黑客攻擊美國的重要基建設施，較早時，美國最大的油管營運商Colonial Pipeline遭黑侵勒索，而關閉輸油管道接近一個星期，導致美國東南部地區出現入油恐慌，油站大排長龍，Colonial證實支付了440萬美元給黑客。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。