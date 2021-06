中國復旦大學擬在匈牙利布達佩斯建分校惹爭議

【KTSF】

歐洲媒體報導,匈牙利與中國復旦大學達成協議,在布達佩斯興建一所復旦分校,由匈牙利出資,布達佩斯市政府表示反對,民調也顯示多數人都不贊成。

布達佩斯市政府表示,會針對這個復旦大學建校計劃提出公投,並且會對校園地點一帶的主要街道改名,分別改為「自由香港大道」、「達賴喇嘛街」、「維吾爾烈士路」等等。

這個建校計劃耗資13億歐元,這個計劃之所以引人非難的是,由匈牙利可能要向中國借錢興建,而工程又沒有招標,就判給中國企業,並使用中國材料與勞工,對匈牙利經濟並無好處,而復旦大學也在2019年在中共壓力下,將“思想自由”從大學憲章刪除。

總理奧爾班領導導的匈牙利右翼政府的立場非常親中,之前已加入中國一帶一路倡議,同意中國興建布達佩斯到貝爾格萊德高鐵,匈牙利最近也否決歐盟一項譴責北京破壞人權的提案。

