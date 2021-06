抗疫指引陸續更新 如何協助小孩適應轉變

【KTSF 馮政浩報導】

美國人逐漸走出疫情期間的隔離生活,而新型肺炎預防指引陸續更新,小朋友可能需要成年人的幫助調整這些新期望,帶大家了解一下恢復新常態要如何消除壓力和焦慮。

已經超過一年,我們的生活有口罩、社交距離、有些更要遙距學習,現在有疫苗,新型肺炎新增個案減少,看來逐漸回到舊時,但這樣也不容易。

兒童保健治療師Jody Baumstein說:「你可能遇到一些小朋友,最初對於恢復常態非常興奮,而另外一些就表現猶豫。」

不過你可以做一些事情,幫助你的孩子調整對新型肺炎指引的改變,Baumstein說,首先是和他們溝通。

Baumstein說:「因為期待已一年有多,突然有改變,我們不可以馬上期待小朋友不問理由就去適應。」

Baumstein說,先問他們知道些什麼,來打開話題。

Baumstein說:「要辨別他們聽到的消息是否真確,如果有問題的話,平和地糾正錯誤訊息。」

她說要用簡單直接語言,令他們知道要期待些什麼。

Baumstein說:「如果學校或是露營地方,或是社區的政策或措施有所改變,和往年不同,要幫助他們理解,下一次他們去的時候將會是怎樣。」

最後,Baumstein建議,保持安全的開放環境,以便繼續和你對話。

Baumstein說:「令知道,有任何需要都可以隨時找你,就算你即時欠缺資料,他們知道你會去搜集,稍後告訴他們。」

