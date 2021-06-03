抗疫指引陸續更新 如何協助小孩適應轉變

【KTSF 馮政浩報導】

美國人逐漸走出疫情期間的隔離生活，而新型肺炎預防指引陸續更新，小朋友可能需要成年人的幫助調整這些新期望，帶大家了解一下恢復新常態要如何消除壓力和焦慮。

已經超過一年，我們的生活有口罩、社交距離、有些更要遙距學習，現在有疫苗，新型肺炎新增個案減少，看來逐漸回到舊時，但這樣也不容易。

兒童保健治療師Jody Baumstein說：「你可能遇到一些小朋友，最初對於恢復常態非常興奮，而另外一些就表現猶豫。」

不過你可以做一些事情，幫助你的孩子調整對新型肺炎指引的改變，Baumstein說，首先是和他們溝通。

Baumstein說：「因為期待已一年有多，突然有改變，我們不可以馬上期待小朋友不問理由就去適應。」

Baumstein說，先問他們知道些什麼，來打開話題。

Baumstein說：「要辨別他們聽到的消息是否真確，如果有問題的話，平和地糾正錯誤訊息。」

她說要用簡單直接語言，令他們知道要期待些什麼。

Baumstein說：「如果學校或是露營地方，或是社區的政策或措施有所改變，和往年不同，要幫助他們理解，下一次他們去的時候將會是怎樣。」

最後，Baumstein建議，保持安全的開放環境，以便繼續和你對話。

Baumstein說：「令知道，有任何需要都可以隨時找你，就算你即時欠缺資料，他們知道你會去搜集，稍後告訴他們。」

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