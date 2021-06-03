佛州少女闖民宅向警開槍 被縣警還擊受傷

【KTSF 江良慧報導】

佛羅里達州的縣警周二晚向一名14歲女童開槍，原因是女童和一名12歲男童偷進入一間民居，在裡面發現多支槍，之後更向縣警開槍。

Volusia縣縣警長長Mike Chitwood指出，一名14歲女童和一名12歲男童周二晚與警方展開槍戰。

Chitwood說：「他們來殺警察 他們來殺縣警。」

Volusia縣警說，兩名疑犯分別是12歲的Travis O’Brien，和14歲的Nicole Jackson，當局說兩人從附近教會的寄養家庭逃走出來，擅自闖入一間民居，並在裡面發現大批高火力武器和200發子彈。

Chitwood說：「他們是從哪裡學懂使用這些武器，12歲時我不知道怎樣開AK-47，或者移除子彈和上子彈，或使用泵式散彈槍。」

Chitwood表示，兩名少年向包圍房屋的縣警開槍。

Chitwood說：「這並非屋內單一區的槍戰，他們沿著整間屋的長度，以不同角度向縣警開槍。」

縣警長至縣警都嘗試令情況降溫，但由於涉案少女用槍指著他們，所以縣警也被迫開槍。

少女受傷後緊急送院，另一涉案少年隨即自首。

Chitwood說：「他們盡量按人道平息事件，但你知道你不能平息，若對方有武器並在開槍，不想平息。」

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