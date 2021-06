佛州少女闖民宅向警開槍 被縣警還擊受傷

【KTSF 江良慧報導】

佛羅里達州的縣警周二晚向一名14歲女童開槍,原因是女童和一名12歲男童偷進入一間民居,在裡面發現多支槍,之後更向縣警開槍。

Volusia縣縣警長長Mike Chitwood指出,一名14歲女童和一名12歲男童周二晚與警方展開槍戰。

Chitwood說:「他們來殺警察 他們來殺縣警。」

Volusia縣警說,兩名疑犯分別是12歲的Travis O’Brien,和14歲的Nicole Jackson,當局說兩人從附近教會的寄養家庭逃走出來,擅自闖入一間民居,並在裡面發現大批高火力武器和200發子彈。

Chitwood說:「他們是從哪裡學懂使用這些武器,12歲時我不知道怎樣開AK-47,或者移除子彈和上子彈,或使用泵式散彈槍。」

Chitwood表示,兩名少年向包圍房屋的縣警開槍。

Chitwood說:「這並非屋內單一區的槍戰,他們沿著整間屋的長度,以不同角度向縣警開槍。」

縣警長至縣警都嘗試令情況降溫,但由於涉案少女用槍指著他們,所以縣警也被迫開槍。

少女受傷後緊急送院,另一涉案少年隨即自首。

Chitwood說:「他們盡量按人道平息事件,但你知道你不能平息,若對方有武器並在開槍,不想平息。」

