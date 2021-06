舊金山華裔婆婆張琼珍上周五離家散步後失蹤至今（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

居住在舊金山(三藩市)列治文區的84歲華裔婆婆張琼珍(Jean Chang Kan Fung),上星期五離家散步後至今仍然失蹤,舊金山地檢官警方,以及代表列治文區的市參事陳詩敏(Connie Chan)召開聯合記者會,呼籲灣區居民協助尋回張琼珍婆婆。

84歲的張琼珍,上星期五離家散步之後一直沒有回家,她的家人非常擔憂,並委託舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)讀出這段給灣區居民的訊息。

博徹思說:「我們的祖母非常仁慈,愛微笑和戶外活動,我們一家人自從星期五以來非常擔憂,我們知道她在某地,但不知她身在何處,是否肚餓和需要幫助,我們懇求大家幫助尋找她,我們很掛念她。」

張琼珍身高5呎,體重90磅,白髮,離家時身穿紅色或粉紅色很寬大的外套,紫色上衣,棕色長褲,黑色「UGG」皮靴,以及紅色冷帽,上面有LG字樣。

張琼珍只懂得講廣東話和台山話,警方表示,星期五下午,加州公路巡警的警員在連接列治文區和Presidio的MacArthur隧道,看到張琼珍在步行,巡警警員上前協助,並開車載她到Marina的Safeway超市,之後張琼珍就失蹤。

地檢官博徹思和代表列治文區的市參事陳詩敏指出,語言障礙可能導致張婆婆錯失了回家的機會。

博徹思說:「公路巡警警員好心開車送她一程,他們用手機的語言應用程式,嘗試與張婆婆溝通,我們不曉得哪裡出錯,總之張婆婆沒有被送回家,沒有回到她家附近的地方。」

陳詩敏說:「過去5天,其中可能其實有機會讓她安全地歸家,但由於我們缺乏語言服務,所以沒有辦法讓她直接回家,這是很嚴重的情況,讓我們知道我們這城市需要更多語言的服務。」

舊金山警方特殊受害人調查組三名探員,以及分局警員,日以繼夜追查張婆婆的下落,包括根據張婆婆可能出現過的地點翻看閉路電視。

舊金山警方代理副局長Raj Vaswani說:「他們昨天(周二)幾乎全日在尋找,今天翻看閉路電視尋找她的蹤影,希望能集中在一個地區尋找。」

警方表示,張婆婆有可能在舊金山,也有可能在灣區其他地方,因此呼籲灣區居民如果看到張婆婆,應該立刻打911報警。

警方不相信張婆婆的失蹤涉及犯罪行為,但呼籲市民如果過去幾天見過張婆婆,應告訴警方,因為探員將根據這些線索查看閉路電視片段,包括私人和民居的監控錄像,尋找張婆婆的下落。

