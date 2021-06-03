舊金山華裔婆婆張琼珍上周五離家散步後失蹤至今（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

居住在舊金山（三藩市）列治文區的84歲華裔婆婆張琼珍（Jean Chang Kan Fung），上星期五離家散步後至今仍然失蹤，舊金山地檢官警方，以及代表列治文區的市參事陳詩敏（Connie Chan）召開聯合記者會，呼籲灣區居民協助尋回張琼珍婆婆。

84歲的張琼珍，上星期五離家散步之後一直沒有回家，她的家人非常擔憂，並委託舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）讀出這段給灣區居民的訊息。

博徹思說：「我們的祖母非常仁慈，愛微笑和戶外活動，我們一家人自從星期五以來非常擔憂，我們知道她在某地，但不知她身在何處，是否肚餓和需要幫助，我們懇求大家幫助尋找她，我們很掛念她。」

張琼珍身高5呎，體重90磅，白髮，離家時身穿紅色或粉紅色很寬大的外套，紫色上衣，棕色長褲，黑色「UGG」皮靴，以及紅色冷帽，上面有LG字樣。

張琼珍只懂得講廣東話和台山話，警方表示，星期五下午，加州公路巡警的警員在連接列治文區和Presidio的MacArthur隧道，看到張琼珍在步行，巡警警員上前協助，並開車載她到Marina的Safeway超市，之後張琼珍就失蹤。

地檢官博徹思和代表列治文區的市參事陳詩敏指出，語言障礙可能導致張婆婆錯失了回家的機會。

博徹思說：「公路巡警警員好心開車送她一程，他們用手機的語言應用程式，嘗試與張婆婆溝通，我們不曉得哪裡出錯，總之張婆婆沒有被送回家，沒有回到她家附近的地方。」

陳詩敏說：「過去5天，其中可能其實有機會讓她安全地歸家，但由於我們缺乏語言服務，所以沒有辦法讓她直接回家，這是很嚴重的情況，讓我們知道我們這城市需要更多語言的服務。」

舊金山警方特殊受害人調查組三名探員，以及分局警員，日以繼夜追查張婆婆的下落，包括根據張婆婆可能出現過的地點翻看閉路電視。

舊金山警方代理副局長Raj Vaswani說：「他們昨天（周二）幾乎全日在尋找，今天翻看閉路電視尋找她的蹤影，希望能集中在一個地區尋找。」

警方表示，張婆婆有可能在舊金山，也有可能在灣區其他地方，因此呼籲灣區居民如果看到張婆婆，應該立刻打911報警。

警方不相信張婆婆的失蹤涉及犯罪行為，但呼籲市民如果過去幾天見過張婆婆，應告訴警方，因為探員將根據這些線索查看閉路電視片段，包括私人和民居的監控錄像，尋找張婆婆的下落。

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