拜登宣布6月是全國行動月 呼籲國民7月4日前接種疫苗

【KTSF 江良慧報導】

拜登總統周三宣布6月是全國行動月,推動更多美國人在7月4日前接種疫苗,以便可以享受一個自由的夏季,拜登的目的是要美國有7成人口在國慶日前接種至少一劑疫苗,根據聯邦疾控中心(CDC)表示,目前在美國有接近63%人口至少打了一針。

拜登再次呼籲美國人趁著這個全國行動月,採取行動去打疫苗。

拜登說:「國家理應有一個全美國式夏天,在我們忍受了黑暗長冬後。」

有過半美國人已經接種了至少一劑疫苗,相等接近63%的成年人,但接種疫苗的速度就大幅下跌,比4月中最高峰時下跌接近3分之2。

總統希望能在這個月內,推動足夠美國人打針,在7月4日前打針,令接種至少一劑疫苗的成年人可以達到7成。

拜登說:「我們就可以宣布脫離新型肺炎獨立,並擺脫一年來禁制我們生活的枷鎖,你們每人都有能力幫助國家得到自由。」

另外,總統又宣布一系列優惠,作為打疫苗的誘因,包括免費乘搭Uber和Lyft、免費托兒服務、24小時打針預約、星期五晚在藥房接種疫苗,優惠陸續有來,啤酒生產商Annheuser Busch承諾請美國人喝啤酒。

目前已經有12個州達到目標,最新的有加州和馬利蘭州要鼓勵更多人打針,兒童成為重點催谷的對象。

紐約市議員Mark Levine說:「我希望鼓勵所有人、所有家庭、年輕人打疫苗,他們安全和有效,已經在年輕人身上測試過。」

紐約市學校宣布計劃在部分學校,為12至17歲學生接種疫苗,雖然兒童確診新型肺炎的數目下降至自從10月初以來的新低,跌幅也符合全國各地新型肺炎確診數字下降。

CNN自行分析數據發現,目前在美國,仍生活在新型肺炎高傳播率地區的人不足5%,而兩星期前這個數字是20%。

此外,紐約時報報導,在CDC宣布放寬口罩令以來,美國的病例繼續下降,比4月中減少7成半。

