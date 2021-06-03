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舊金山（三藩市）前工務局局長Mohammed Nuru周三被捕，不過卻並非因為他涉嫌貪污的案件。

舊金山警方表示，Nuru因為企圖行劫被扣留，消息指他涉嫌在一間食物庫內向人揮動一把刀，Nuru也企圖偷走一包薯片，不過事後他說自己是在開玩笑。

事發在舊金山Dogpatch區的舊金山Marin食物庫，據食物庫的發言人透露，Nuru是食物庫的長期義工，周三上午大約11時15左右，Nuru正與其他義工一起工作，當時有人在休息室吃薯片，Nuru手持一把廚房用的刀走近，對方感到受威脅於是報警。

發言人說，事件中沒有人受傷，也沒有其他人目擊事件。

不過根據舊金山紀事報的報導，受害人聲稱，當時疑犯持刀走向他，索取他的財物，受害人於是離開並報警，說疑犯可能是有精神病的人，案件目前交由舊金山警局劫案組負責調查。

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