【KTSF】

舊金山(三藩市)前工務局局長Mohammed Nuru周三被捕,不過卻並非因為他涉嫌貪污的案件。

舊金山警方表示,Nuru因為企圖行劫被扣留,消息指他涉嫌在一間食物庫內向人揮動一把刀,Nuru也企圖偷走一包薯片,不過事後他說自己是在開玩笑。

事發在舊金山Dogpatch區的舊金山Marin食物庫,據食物庫的發言人透露,Nuru是食物庫的長期義工,周三上午大約11時15左右,Nuru正與其他義工一起工作,當時有人在休息室吃薯片,Nuru手持一把廚房用的刀走近,對方感到受威脅於是報警。

發言人說,事件中沒有人受傷,也沒有其他人目擊事件。

不過根據舊金山紀事報的報導,受害人聲稱,當時疑犯持刀走向他,索取他的財物,受害人於是離開並報警,說疑犯可能是有精神病的人,案件目前交由舊金山警局劫案組負責調查。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。