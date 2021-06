Santa Clara縣警局公布VTA槍擊案警方攝錄影片（視頻）

【KTSF】

Santa Clara縣警局周二公布VTA槍擊案警方隨身攝錄機的影片,畫面已經經過剪接處理,但還是提醒觀眾留意。

從警察的隨身攝錄機看到第一批進入槍案現場的小組,警察從建築A外面樓梯上樓,一名VTA員工慢慢把門打開,警方要他舉起雙手,將入室鑰匙交給警方,警察進入室內,聽到槍聲,小心翼翼的從一個房間移動到另一個房間,最後發現槍手Sam Cassidy已倒在辦公桌前。

根據時間軸,上星期三,911在早上6時35分接到報案,才十分鐘的時間,警方發現Cassidy已經死在自己槍下。

Cassidy攜帶三把半自動手槍,32​個裝有額外彈藥的高容量手槍彈匣,在辦公室槍殺同事,共開了39槍,9名VTA員工不幸喪生,Cassidy隨後舉槍自盡。

由於調查尚未結束,VTA位於Younger街的調度場仍然關閉,當局也宣布VTA輕軌電車服務將無限期暫時停止。

點擊此處觀看視頻:https://www.youtube.com/watch?v=p0dLm-M5_ok

