加州州長紐森宣佈州內39個縣進入緊急乾旱狀態,為因應旱情,東灣Tri-Valley三谷地區的水利部門,呼籲民眾自願減少用水一成。

位於東灣Livermore的第七區水利局表示,雖然管轄的地區有多種蓄水資源,但是隨著三谷流域進入第二年乾旱,各水利機構都要節水儲存資源。

水利局還稱,由於不知道乾旱會持續多久,因此現在就要開始節約用水,這樣明年社區才能有更多的水可用。

由於經歷過之前連續數年的乾旱,因此民眾已有很強的應對適應以及節水能力,當局呼籲居民自願節水一成的,地區包括Amador Valley、San Ramon Valley,以及Livermore Valley。

