【KTSF】

上週六下午,5個非洲裔男人在舊金山(三藩市)一架Muni巴士上,搶走一個15歲亞裔少年佩戴的頸鍊。

當時亞裔少年乘搭一輛行經Mission區Folsom街的Muni巴士,當時車上有5個18歲到20歲的非洲裔青少年,其中一人搶走亞裔少年的頸鍊,少年沒有受傷,警方沒有公佈這宗案件更多的資料。

