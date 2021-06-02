台灣疫情嚴重 灣區台灣僑民可怎樣幫忙（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

許多身在灣區的台灣僑民，對於台灣當前的疫情感到憂慮，怎麼樣才能幫上忙？駐舊金山台北經文處處長賴銘琪接受本台專訪，談到疫情之下的影響，他並透露矽谷有熱心僑胞主動表達願意提供疫苗管道。

台灣正值第三級疫情警戒，禁止外國人入境和轉機，先前從灣區回台避疫熱潮，讓駐舊金山台北經文處的領務工作暴增好幾倍，如今這股熱潮是否有退燒呢？

賴銘琪說：「在6月18日之前，只能夠拿中華民國護照入境台灣，那美國護照只能一些特定的人道理由，比如說去奔喪，或者是去探視重病的親人之外，其餘都不能去核發簽證，因此我們台北經文處的簽證業務量就大為減少，但是相對的，護照申辦數量就略為增加。」

原來過去很多台灣僑民及其子女習慣拿美國護照進出台灣，防疫規定更改後，合資格者就轉而辦理台灣護照。

現在美國的疫情稍有緩和，台灣的疫情又突然升高，使得許多灣區僑民感嘆，返鄉之路愈來愈遙遠，這也導致經文處的文件認證業務繁忙。

賴銘琪說：「有些僑胞朋友原本是要回台灣去的，現在暫時回不去，也必須要辦授權書來授權台灣的親人幫忙處理事情，因此我們文件證明業務也略為增加。」

為了因應這些需求，駐舊金山台北經文處這個月，也就是6月開始，增加線上預約名額至250個，讓預約民眾親自到場辦理護照或授權書業務。

面對心繫台灣的僑民迫切想知道該如何幫忙，由於目前台灣最缺的就是疫苗，賴銘琪呼籲有疫苗管道的人士盡速與經文處聯繫，他透露，矽谷已有熱心人士主動提供協助。

賴銘琪說：「目前我們知道的訊息就是說，有矽谷的僑胞朋友，他有管道能夠透過廠商購買到疫苗，那這種訊息我們都把它當作非常寶貴的訊息，我們是轉給適當的單位，來做進一步的聯繫。」

此外，還可以將多餘醫療資源，如N95口罩寄給台灣親友，或轉贈給第一線的醫護人員，甚至提供捐款更為直接。

賴銘琪說：「這次疫情的重災區，是新北市跟台北市，第一線醫療人員非常辛苦，所以現在台北市政府有開設專用的帳戶，接受外界的捐款，希望提供補助給我們第一線的醫護人員，還有簡易的旅館，還有購買快篩劑之用。」

有興趣的民眾可以自行到台北市和新北市的官網查詢詳情。

賴銘琪指出，民眾還可以向當地的聯邦議員反映，希望美國能提供台灣疫苗。

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