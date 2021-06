台灣疫情嚴重 灣區台灣僑民可怎樣幫忙（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

許多身在灣區的台灣僑民,對於台灣當前的疫情感到憂慮,怎麼樣才能幫上忙?駐舊金山台北經文處處長賴銘琪接受本台專訪,談到疫情之下的影響,他並透露矽谷有熱心僑胞主動表達願意提供疫苗管道。

台灣正值第三級疫情警戒,禁止外國人入境和轉機,先前從灣區回台避疫熱潮,讓駐舊金山台北經文處的領務工作暴增好幾倍,如今這股熱潮是否有退燒呢?

賴銘琪說:「在6月18日之前,只能夠拿中華民國護照入境台灣,那美國護照只能一些特定的人道理由,比如說去奔喪,或者是去探視重病的親人之外,其餘都不能去核發簽證,因此我們台北經文處的簽證業務量就大為減少,但是相對的,護照申辦數量就略為增加。」

原來過去很多台灣僑民及其子女習慣拿美國護照進出台灣,防疫規定更改後,合資格者就轉而辦理台灣護照。

現在美國的疫情稍有緩和,台灣的疫情又突然升高,使得許多灣區僑民感嘆,返鄉之路愈來愈遙遠,這也導致經文處的文件認證業務繁忙。

賴銘琪說:「有些僑胞朋友原本是要回台灣去的,現在暫時回不去,也必須要辦授權書來授權台灣的親人幫忙處理事情,因此我們文件證明業務也略為增加。」

為了因應這些需求,駐舊金山台北經文處這個月,也就是6月開始,增加線上預約名額至250個,讓預約民眾親自到場辦理護照或授權書業務。

面對心繫台灣的僑民迫切想知道該如何幫忙,由於目前台灣最缺的就是疫苗,賴銘琪呼籲有疫苗管道的人士盡速與經文處聯繫,他透露,矽谷已有熱心人士主動提供協助。

賴銘琪說:「目前我們知道的訊息就是說,有矽谷的僑胞朋友,他有管道能夠透過廠商購買到疫苗,那這種訊息我們都把它當作非常寶貴的訊息,我們是轉給適當的單位,來做進一步的聯繫。」

此外,還可以將多餘醫療資源,如N95口罩寄給台灣親友,或轉贈給第一線的醫護人員,甚至提供捐款更為直接。

賴銘琪說:「這次疫情的重災區,是新北市跟台北市,第一線醫療人員非常辛苦,所以現在台北市政府有開設專用的帳戶,接受外界的捐款,希望提供補助給我們第一線的醫護人員,還有簡易的旅館,還有購買快篩劑之用。」

有興趣的民眾可以自行到台北市和新北市的官網查詢詳情。

賴銘琪指出,民眾還可以向當地的聯邦議員反映,希望美國能提供台灣疫苗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。