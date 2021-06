【KTSF 黃恩光報導】

上月初,舊金山(三藩市)一輛Muni巴士上,有人用火燒著一名女乘客的頭髮,警方至今未找到案中的受害人,所以周三公開閉路電視片段,呼籲受害人出來提供資料。

警方表示,上月2號星期日下午兩點半左右,警方接報到McAllister夾Leavenworth街,行走Fulton街的Muni 5號巴士司機表示,有人放火燃燒一名乘客的頭髮,其他乘客幫忙滅火,但警方抵達之前,女事主和疑犯都已經離開。

警方說,疑犯是一名非洲裔青少年,女事主是菲律賓裔或拉美裔,50歲到60歲,警方認定疑犯和女事主都在McAllister夾Laguna街上車。

市民如果有案件線索,請與警方聯繫,匿名報案熱線(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

