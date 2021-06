美國國會委員會籲NBA球員勿為涉用新疆棉中國品牌代言

【有線新聞】

美國國會一個委員會呼籲,NBA球員勿再為有用新疆棉花的中國品牌代言,形容這些品牌是強迫勞動的同謀,賽會與球員與品牌維持商業關係有損聲譽。中國駐美大使館形容指控是「無恥謊言」。

目前多名NBA球星代言有用新疆棉花的中國運動品牌︰效力於黃鋒的希禾特和勇士的卡里湯臣代言安踏;李寧的球星代言陣容,包括熱火的占美畢拿 、拓荒者的麥哥林和木狼的迪安祖路羅素等;匹克代言人就有鷹隊球員路易士威廉斯,以及勇士的域堅斯。匹克同時有在官網表明堅持使用新疆棉。

美國國會及行政當局中國委員會去信NBA球員工會,指目前十多位NBA球員正代言這三個中國品牌,部分人更與安踏簽署新合約。

委員會指出,這些中國品牌公開表明支持使用新疆棉花,而過往報告有充分證據生產新疆棉花涉及強迫勞動,加上美國已認定中國政府在新疆犯下種族滅絕同反人類罪行,形容這些中國品牌是強迫勞動的同謀。

委員會認為,與品牌維持商業關係有損球員自身和NBA賽會的聲譽,賽會和球員不應該含蓄地支持侵犯人權的行為。委員會信件中呼籲NBA球員工會教育會員,喚起他們對新疆持續種族滅絕的關注,從而令球員利用合約,推動上述中國品牌停用新疆棉花,如未能達至目標,鼓勵球員終止代言合約。

中國駐美大使館回應,形容指控是「無恥謊言」,美國等勢力搞亂新疆和遏制中國的企圖不會得逞,搬起石頭最終會砸自己的腳。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。