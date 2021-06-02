美國國會委員會籲NBA球員勿為涉用新疆棉中國品牌代言

【有線新聞】

美國國會一個委員會呼籲，NBA球員勿再為有用新疆棉花的中國品牌代言，形容這些品牌是強迫勞動的同謀，賽會與球員與品牌維持商業關係有損聲譽。中國駐美大使館形容指控是「無恥謊言」。

目前多名NBA球星代言有用新疆棉花的中國運動品牌︰效力於黃鋒的希禾特和勇士的卡里湯臣代言安踏；李寧的球星代言陣容，包括熱火的占美畢拿 、拓荒者的麥哥林和木狼的迪安祖路羅素等；匹克代言人就有鷹隊球員路易士威廉斯，以及勇士的域堅斯。匹克同時有在官網表明堅持使用新疆棉。

美國國會及行政當局中國委員會去信NBA球員工會，指目前十多位NBA球員正代言這三個中國品牌，部分人更與安踏簽署新合約。

委員會指出，這些中國品牌公開表明支持使用新疆棉花，而過往報告有充分證據生產新疆棉花涉及強迫勞動，加上美國已認定中國政府在新疆犯下種族滅絕同反人類罪行，形容這些中國品牌是強迫勞動的同謀。

委員會認為，與品牌維持商業關係有損球員自身和NBA賽會的聲譽，賽會和球員不應該含蓄地支持侵犯人權的行為。委員會信件中呼籲NBA球員工會教育會員，喚起他們對新疆持續種族滅絕的關注，從而令球員利用合約，推動上述中國品牌停用新疆棉花，如未能達至目標，鼓勵球員終止代言合約。

中國駐美大使館回應，形容指控是「無恥謊言」，美國等勢力搞亂新疆和遏制中國的企圖不會得逞，搬起石頭最終會砸自己的腳。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。