Fremont市長高敘加宣佈競選加州參議員（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Fremont市長高敘加(Lily Mei)正式宣佈將在2022年競選加州第10區參議員。

高敘加至今已經參加過6次競選,從最初擔任Fremont學區委員,到市議員,再到市長,她是Fremont 65年歴史上第一位女性和亞裔市長,由於對社區十分了解,她希望未來也能在州府繼續代表亞裔的聲音。

高敘加說:「這是我最後一任做市長,我覺得也是很重要,有這種立法機會,尤其是像最近這幾年有這些情況,像幫助小商業應對肺炎的經濟復甦計畫,現在尤其這個反對仇視亞裔,我覺得很重要要有華裔代表在州府那邊。」

加州共有40個選區,第10區包括地地區有北聖荷西、Santa Clara、Milpitas、Union City 、Fremont、Newark、Hayward以及Castro Valley一帶,而明年選舉,將會按照最新的人口普查結果重新劃分選區,不過高敘加說,Fremont選民不會受到影響,作為20多年的Fremont居民,她希望可以身體力行,繼續為社區做些實事。

高敘加說:「我自己也是個媽媽,也是個家庭主婦,看著Fremont這麼多年發展,慢慢研究出這些會影響到你的家庭、你的工作,尤其現在很重要,就是肺炎疫情復甦,還有我們的城市和商業,所以我覺得我在這邊看到很多情況,可以怎麼幫助我們的居民和醫保,所以有身體力行地幫助。」

她還說,將利用自己大膽創新和經過驗證的成果,幫助解決無家可歸者危機,創造就業機會,以及增加可負擔住房,同時為所有加州人提供安全和健康的學校,關注疫情對人們精神健康的影響。

高敘加說:「現在我們看到無家可歸者的情況,尤其我自己也是個女兒,我的爸爸媽媽退休住在加州,我看到現在這幾年,大家因為居家令,影響到我們的老人,遇到很多困難,尤其我自己也是媽媽,所以我看到小孩子現在在學校的困難,所以我覺得精神健康是非常重要的。」

Fremont是全美第三大亞太裔居住比例較高的城市,除了華裔,還有印度裔、越南裔、菲律賓裔、東南亞裔以及苗族人等。

而現任第10區州參議員Bob Wieckowski也來自Fremont,曾擔任過前Fremont市議員以及州眾議員,高敘加明年就是競選Wieckowski兩任期滿後空出的州參議員席位,在此之前,曾擔任過州參議員的灣區華裔只有余胤良(Leland Yee)。

