Fremont市長高敘加宣佈競選加州參議員（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Fremont市長高敘加（Lily Mei）正式宣佈將在2022年競選加州第10區參議員。

高敘加至今已經參加過6次競選，從最初擔任Fremont學區委員，到市議員，再到市長，她是Fremont 65年歴史上第一位女性和亞裔市長，由於對社區十分了解，她希望未來也能在州府繼續代表亞裔的聲音。

高敘加說：「這是我最後一任做市長，我覺得也是很重要，有這種立法機會，尤其是像最近這幾年有這些情況，像幫助小商業應對肺炎的經濟復甦計畫，現在尤其這個反對仇視亞裔，我覺得很重要要有華裔代表在州府那邊。」

加州共有40個選區，第10區包括地地區有北聖荷西、Santa Clara、Milpitas、Union City 、Fremont、Newark、Hayward以及Castro Valley一帶，而明年選舉，將會按照最新的人口普查結果重新劃分選區，不過高敘加說，Fremont選民不會受到影響，作為20多年的Fremont居民，她希望可以身體力行，繼續為社區做些實事。

高敘加說：「我自己也是個媽媽，也是個家庭主婦，看著Fremont這麼多年發展，慢慢研究出這些會影響到你的家庭、你的工作，尤其現在很重要，就是肺炎疫情復甦，還有我們的城市和商業，所以我覺得我在這邊看到很多情況，可以怎麼幫助我們的居民和醫保，所以有身體力行地幫助。」

她還說，將利用自己大膽創新和經過驗證的成果，幫助解決無家可歸者危機，創造就業機會，以及增加可負擔住房，同時為所有加州人提供安全和健康的學校，關注疫情對人們精神健康的影響。

高敘加說：「現在我們看到無家可歸者的情況，尤其我自己也是個女兒，我的爸爸媽媽退休住在加州，我看到現在這幾年，大家因為居家令，影響到我們的老人，遇到很多困難，尤其我自己也是媽媽，所以我看到小孩子現在在學校的困難，所以我覺得精神健康是非常重要的。」

Fremont是全美第三大亞太裔居住比例較高的城市，除了華裔，還有印度裔、越南裔、菲律賓裔、東南亞裔以及苗族人等。

而現任第10區州參議員Bob Wieckowski也來自Fremont，曾擔任過前Fremont市議員以及州眾議員，高敘加明年就是競選Wieckowski兩任期滿後空出的州參議員席位，在此之前，曾擔任過州參議員的灣區華裔只有余胤良（Leland Yee）。

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