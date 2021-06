【KTSF】

本台連日報導,舊金山(三藩市)一名84歲姓馮的華裔婆婆失縱了幾天,至今音訊全無,舊金山警方周二發布失縱長者的資料及照片,呼籲市民協助尋人。

警方表示,84歲的Jean Chang Kan Fung,上星期五離開位於列治文區的家,出外散步之後就沒有回家,至今已經接近5天。

警方表示,馮女士身高5呎,體重90磅,白髮,離家時身穿紅色或粉紅色外套,紫色上衣,棕色長褲,黑色「UGG」皮靴,以及紅色冷帽,上面有LG字樣。

警方表示,馮婆婆經常到Clement街、金門橋、Crissy Field、貴騰賭場和River Rock賭場。

警方表示,馮婆婆年紀大,加上有健康問題,呼籲市民如果看見她,市民可致電(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

