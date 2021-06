肉類供應商JBS遭受網絡攻擊 疑是俄羅斯黑客所為

【有線新聞】

全球最大肉類製品供應商JBS遭勒索軟件攻擊,影響美國、加拿大及澳洲多條生產線,部分廠房停產。JBS相信攻擊是由俄羅斯犯罪集團發動,預計最快周三恢復運作,俄羅斯證實正與美方就事件直接溝通。

JBS遭網絡攻擊後,在美國的全部9間牛肉加工廠房受影響,周二暫停屠宰牛隻,估計涉及約兩萬頭牛,佔全美牛肉產量4分1。

總部設在巴西聖保羅的JBS,是全球最大肉類製品供應商,除了牛肉,還生產雞肉、豬肉、素肉及加工食品。事件除了癱瘓美國廠房,還影響澳洲及加拿大廠房的伺服器,生產線維持有限度運作,逾15萬名員工,部分人要休假。

白宮表示,剛過去的周日收到JBS通報,公司遭到勒索軟件攻擊,相信來自俄羅斯犯罪集團,沒有提及金額。但公司發的新聞稿僅稱事件是網絡攻擊,沒有使用勒索軟件的字眼,亦沒有點名俄羅斯,又說運作正逐步回復正常,但部分交易可能延誤,公司稱今次網絡攻擊不影響後備系統,沒有洩漏生意伙伴及員工資料。

白宮說正直接與俄羅斯政府溝通,會向對方表明負責任的國家不會窩藏勒索罪犯,又指拜登政府重視打擊勒索軟件罪行,聯邦調查局將接手調查。農業部就會與其他美國肉類供應商協調,保持供應穩定。

上月,美國最大輸油管營運商殖民管道被東歐黑客組織DarkSide勒索,公司支付440萬美元贖金了事,當時白宮表示事件與俄羅斯無關。

