肉類供應商JBS遭受網絡攻擊 疑是俄羅斯黑客所為

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全球最大肉類製品供應商JBS遭勒索軟件攻擊，影響美國、加拿大及澳洲多條生產線，部分廠房停產。JBS相信攻擊是由俄羅斯犯罪集團發動，預計最快周三恢復運作，俄羅斯證實正與美方就事件直接溝通。

JBS遭網絡攻擊後，在美國的全部9間牛肉加工廠房受影響，周二暫停屠宰牛隻，估計涉及約兩萬頭牛，佔全美牛肉產量4分1。

總部設在巴西聖保羅的JBS，是全球最大肉類製品供應商，除了牛肉，還生產雞肉、豬肉、素肉及加工食品。事件除了癱瘓美國廠房，還影響澳洲及加拿大廠房的伺服器，生產線維持有限度運作，逾15萬名員工，部分人要休假。

白宮表示，剛過去的周日收到JBS通報，公司遭到勒索軟件攻擊，相信來自俄羅斯犯罪集團，沒有提及金額。但公司發的新聞稿僅稱事件是網絡攻擊，沒有使用勒索軟件的字眼，亦沒有點名俄羅斯，又說運作正逐步回復正常，但部分交易可能延誤，公司稱今次網絡攻擊不影響後備系統，沒有洩漏生意伙伴及員工資料。

白宮說正直接與俄羅斯政府溝通，會向對方表明負責任的國家不會窩藏勒索罪犯，又指拜登政府重視打擊勒索軟件罪行，聯邦調查局將接手調查。農業部就會與其他美國肉類供應商協調，保持供應穩定。

上月，美國最大輸油管營運商殖民管道被東歐黑客組織DarkSide勒索，公司支付440萬美元贖金了事，當時白宮表示事件與俄羅斯無關。

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