【新聞話題】 疫情期間﹐ 租客欠租﹐而房東也無法追討﹐雙方都感到無助。其實加州及三藩市等地方政府都有租金援助計劃。計劃的詳情是怎樣﹖一起聽聽來自三藩市華協中心的房屋輔導員為您詳細講解。

【6月1日新聞話題專訪】

