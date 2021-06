去年取消的國醫節大會將在本周六登場（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著經濟的陸續重開,一些社團活動也逐步恢復,受到疫情影響,在去年取消的國醫節大會,將在6月6日本周日登場,還有免費的國醫節中醫公益講座。

國醫節是全球中醫藥界共同的大日子,目的是傳承中醫藥傳統和弘揚中醫藥文化,灣區第91、92屆國醫節,主題是心連心,同心協力對抗疫情,6月6日在中半島登場,主辦單位表示,這場活動籌備了兩年。

美國中藥聯商會會長劉源凱說:「真的是非常的不容易,因為裡面我們從那個2020年的3月份,本來我們國醫節,已經訂在了康年,50多桌的票都出去了,後來裡面是一個緊急的叫停,因為舊金山的居家令都已經出來了。」

當時灣區疫情日益嚴重,美國中藥聯商會連同相關組織,將數萬元活動經費改為製作3萬多個中藥香囊,以及近萬份的中藥湯劑,做公益回饋社區,今年恢復舉辦,人數限制在兩百多人,共70多個單位參與,在半島豪苑舉行。

主辦者表示,這次疫情期間,中醫中藥證實對新冠肺炎療效顯著,將其提高到新的高度。

劉源凱說:「中國的統計的數據就是說,用了中藥(治療)的人,90%以上是有效的,所以這個的話對於我們海外做中醫中藥的人裡面,是一個非常鼓舞的消息。」

另外,主辦單位還在岡州會館二樓設立美國中藥展覽館,向遊客和社區展示中醫藥文化。

為了慶祝國醫節,美國中醫公會也將在6月27日舉行免費中醫講座,邀請有數十年經驗的老中醫鍾鴻基中醫師主講。

美國中醫公會會長黃憲生說:「這是Zoom的講座,歡迎民眾參加,我們的題目就是中西配合,科學抗疫。」

至於疫情之後,許多進口產品漲價的問題,是否也反應在中藥材上呢?劉源凱指出,漲價是肯定,除了因為人民幣比以前價值高,和美中貿易戰的影響外,最重要的還是運費問題。

劉源凱說:「現在中國買美國的東西少了,少的話換句話來講,現在海運貨櫃過來的話,回去中國、亞洲的話,大部分都是空的,所以現在也造成貨櫃價格非常非常的高。」

他指出,貨櫃價格最高峰甚至搶到兩萬元,現在仍維持在7千、8千,這些暴漲的貨櫃價格,也會平均分攤在貨物成本上,低價產品漲幅會最明顯。

