去年取消的國醫節大會將在本周六登場（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

隨著經濟的陸續重開，一些社團活動也逐步恢復，受到疫情影響，在去年取消的國醫節大會，將在6月6日本周日登場，還有免費的國醫節中醫公益講座。

國醫節是全球中醫藥界共同的大日子，目的是傳承中醫藥傳統和弘揚中醫藥文化，灣區第91、92屆國醫節，主題是心連心，同心協力對抗疫情，6月6日在中半島登場，主辦單位表示，這場活動籌備了兩年。

美國中藥聯商會會長劉源凱說：「真的是非常的不容易，因為裡面我們從那個2020年的3月份，本來我們國醫節，已經訂在了康年，50多桌的票都出去了，後來裡面是一個緊急的叫停，因為舊金山的居家令都已經出來了。」

當時灣區疫情日益嚴重，美國中藥聯商會連同相關組織，將數萬元活動經費改為製作3萬多個中藥香囊，以及近萬份的中藥湯劑，做公益回饋社區，今年恢復舉辦，人數限制在兩百多人，共70多個單位參與，在半島豪苑舉行。

主辦者表示，這次疫情期間，中醫中藥證實對新冠肺炎療效顯著，將其提高到新的高度。

劉源凱說：「中國的統計的數據就是說，用了中藥（治療）的人，90%以上是有效的，所以這個的話對於我們海外做中醫中藥的人裡面，是一個非常鼓舞的消息。」

另外，主辦單位還在岡州會館二樓設立美國中藥展覽館，向遊客和社區展示中醫藥文化。

為了慶祝國醫節，美國中醫公會也將在6月27日舉行免費中醫講座，邀請有數十年經驗的老中醫鍾鴻基中醫師主講。

美國中醫公會會長黃憲生說：「這是Zoom的講座，歡迎民眾參加，我們的題目就是中西配合，科學抗疫。」

至於疫情之後，許多進口產品漲價的問題，是否也反應在中藥材上呢？劉源凱指出，漲價是肯定，除了因為人民幣比以前價值高，和美中貿易戰的影響外，最重要的還是運費問題。

劉源凱說：「現在中國買美國的東西少了，少的話換句話來講，現在海運貨櫃過來的話，回去中國、亞洲的話，大部分都是空的，所以現在也造成貨櫃價格非常非常的高。」

他指出，貨櫃價格最高峰甚至搶到兩萬元，現在仍維持在7千、8千，這些暴漲的貨櫃價格，也會平均分攤在貨物成本上，低價產品漲幅會最明顯。

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