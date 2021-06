奧克蘭Coliseum球場附近可負擔房屋接受申請

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Alameda縣在奧克蘭(屋崙)Coliseum球場附近有一棟可負擔房屋,正在接受申請。

Alameda縣目前正在接受申請的可負擔房屋,位於奧克蘭Coliseum球場東邊Hawley Street 3300號,公寓名稱是Coliseum Place,共有46個1至3個睡房的公寓單位,並按照地區年收入中位數的20%、30%、45%或50%劃分單位可提供數量,而租金大部分是年收入的30%或以下。

例如符合資格申請30%地區中位數收入單位的家庭,如果是兩個睡房,最多可容納5人居住,年收入上限不能超過44,400元。

如果同樣家庭申請50%地區中位數收入的單位,年收入則不能超過74,000元。

民眾可以上網申請,也可以提交紙本申請,申請截止日期是6月15號中午前,有關更多詳情,請瀏覽:https://housing.acgov.org/listing/

