奧克蘭Coliseum球場附近可負擔房屋接受申請

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Alameda縣在奧克蘭（屋崙）Coliseum球場附近有一棟可負擔房屋，正在接受申請。

Alameda縣目前正在接受申請的可負擔房屋，位於奧克蘭Coliseum球場東邊Hawley Street 3300號，公寓名稱是Coliseum Place，共有46個1至3個睡房的公寓單位，並按照地區年收入中位數的20%、30%、45%或50%劃分單位可提供數量，而租金大部分是年收入的30%或以下。

例如符合資格申請30%地區中位數收入單位的家庭，如果是兩個睡房，最多可容納5人居住，年收入上限不能超過44,400元。

如果同樣家庭申請50%地區中位數收入的單位，年收入則不能超過74,000元。

民眾可以上網申請，也可以提交紙本申請，申請截止日期是6月15號中午前，有關更多詳情，請瀏覽：https://housing.acgov.org/listing/

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