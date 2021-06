衛生專家指防止新冠疫症再出現 關鍵是追溯源頭

【KTSF 馮政浩報導】

總統拜登希望到下一個假期7月4日國慶日,美國會有七成人最少打了一劑新型肺炎疫苗,而他又立下另一個限期,要情報機關在90日子內,提交病毒源頭調查報告,衛生專家表示,防止類似病毒再出現,追溯源頭是十分關鍵。

不少衛生醫學界人士覺得,理解新冠在狀病毒源頭是必須。

前食品及藥物管理局(FDA)總監Scott Gottlieb醫學博士說:「溯源令我們知悉前路如何,以及將來怎樣準備應付這些威脅,降低重演機會。」

新冠狀病毒究竟是來自野生動物?還是中國的海鮮市場?又抑或是例如武漢病毒研究所之類的實驗室,導致蝙蝠病毒變異,這些醫生指問題的答案非常關鍵。

如果來自實驗室,Gottlieb醫生說:「這會影響我們怎樣應對,我們日後在這些高風險研究,需要集中加強控制。」

有專家恐怕歷史重演,<德州兒童醫院疫苗發展中心共同總監Peter Hotez醫生說:「大自然會告訴我們將會發生什麼事情,除非我們能夠完全弄清楚2019年新冠病毒起源,否則日後有機會在2026年或2032年再度出現這些病毒。」 拜登總統下令情報機關超級加倍努力,調查新冠病毒起源。 眾議院外交事務委員會一名共和黨最資深委員附和實驗室洩漏病毒論。 德州聯邦眾議員Michael McCaul說:「這是我們所見人類歷史上最惡劣的隱瞞事件,導致350萬人死亡。」 但這些指控仍未有證據,而有聲音呼籲,要在中國展開進一步的獨立透明疫情調查。 不過中國已經拒絕國際專家到中國展開第二階段疫情溯源調查,並拒絕全面披露實驗室的情況和所有記錄。 (Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.) 版權所有,不得轉載。