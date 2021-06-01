德州民主黨人成功阻撓選舉法案通過

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德州州議會的民主黨人在周日晚午夜限期前大批人離場，足以成功阻擋，德州限制投票的選舉法案通過，德州州長揚言，他將會否決州預算案中資助州議會的條款，即是不再撥款給州議會人員和州的立法機構，民主黨人就齊聲譴責州長的做法。

德州州議會的民主黨人大批離場，令選舉法案在這個立法會期無法表決通過，但法案只是暫時受阻，因為德州州長揚言，將會召開特別會議設法通過法案，同時他也會否決州預算案中有關撥款給州議會機構，和支薪給州議會人員的條款。

德州這項選舉法案訂立新的限制，包括將禁止Drive Through不下車投票和24小時投票，這兩項措施受非洲裔和拉美裔選民的歡迎，德洲該項法案同時也禁止在星期日早上提早投票，同時如果發現有許多選票是非法投票，法庭將更容易宣布選舉結果作廢，而不用證明選舉舞弊。

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