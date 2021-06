德州民主黨人成功阻撓選舉法案通過

【KTSF】

德州州議會的民主黨人在周日晚午夜限期前大批人離場,足以成功阻擋,德州限制投票的選舉法案通過,德州州長揚言,他將會否決州預算案中資助州議會的條款,即是不再撥款給州議會人員和州的立法機構,民主黨人就齊聲譴責州長的做法。

德州州議會的民主黨人大批離場,令選舉法案在這個立法會期無法表決通過,但法案只是暫時受阻,因為德州州長揚言,將會召開特別會議設法通過法案,同時他也會否決州預算案中有關撥款給州議會機構,和支薪給州議會人員的條款。

德州這項選舉法案訂立新的限制,包括將禁止Drive Through不下車投票和24小時投票,這兩項措施受非洲裔和拉美裔選民的歡迎,德洲該項法案同時也禁止在星期日早上提早投票,同時如果發現有許多選票是非法投票,法庭將更容易宣布選舉結果作廢,而不用證明選舉舞弊。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。