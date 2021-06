天安門學生領袖指今年舊金山六四燭光晚會尤其重要（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

香港維園今年的六四燭光晚會不獲香港警方批准舉行,加上全球疫情仍然嚴重,影響聚會活動,因此有六四天安門學生領袖表示,今年在舊金山(三藩市)華埠花園角舉行的六四燭光晚會尤其重要。

89六四天安門學生領袖周鋒鎖(Zhou Fengsuo)說:「今年因為香港的燭光不能再繼續,去年去維園紀念的人,好像李卓人、蔡耀昌,還有黃之鋒,這些都被判刑,所以海外的紀念尤其重要,特別在舊金山,還有世界上其他國家都面臨現在不能聚會的情況,所以今年尤其特殊,我也是專程從東岸回來參加這個活動。」

周鋒鎖是89六四天安門學生領袖之一,當年是清華大學物理系學生,被捕入獄一年後來到美國,目前是非牟利組織人道中國的主席,他表示,多個民間組織將於星期四6月3日晚上7點,在舊金山華埠花園角廣場舉行六四燭光晚會。

周鋒鎖說:「對於我們親歷者來講,北京的鎮壓是在6月3日晚上8、9點鐘開始,38軍等精銳部隊從西長安街用坦克和機關槍等最精銳的武器,對付手無寸鐵的平民百姓。」

周鋒鎖表示,每年在花園角舉行的六四燭光晚會,都有過百人參加,他呼籲參與的人士注意保持距離,衛生安全最重要。

他也表示,當天會舉行24小時網上直播紀念六四的節目,在多個社交媒體平台播出,本地時間6月3日早上5時開始。

