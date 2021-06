【KTSF】

舊金山(三藩市)一名85歲的華裔長者,星期五離開列治文區的家後失蹤,至今仍然未尋回。

85歲的華裔婆婆Kan Fung,上星期五下午3時離開位於列治文區的家外出散步,但之後一直沒有回家。

家人表示,婆婆大約5呎高,外出時戴著一頂紅色冷帽,上面印有一隻牛的圖案,當時穿著一件紫粉紅色的外套,一對黑色的靴子,家人已經報警求助。

由於婆婆不懂英文,加上晚上天氣比較清涼,家人非常擔心她的安全,連日四出尋人。

家人向本台表示,曾經有目擊者聲稱星期五在Marina一間Safeway見到婆婆,也有人表示星期六在Portola區見過她,看到失縱長者的市民,請打911通知警方。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。