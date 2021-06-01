華裔女警舊金山華埠遇襲 途人見義勇為制服疑犯（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）華埠上星期五發生襲擊警員事件，一個男人襲擊一名華裔女警，並搶去她的豆彈槍，幾名途人合力幫助遇襲的女警脫離險境，中央警局局長吳俊偉證實，事發當天有市民打911報警說，聽到疑犯曾揚言自己「擅長殺死亞裔」。

案發現場位於Kearny街600號地段夾Commercial街，一間中餐館外面，閉路電視片段可見，上星期五傍晚將近7時，一名女警要求疑犯停下來，將雙手放在頭上，疑犯表示自己身上沒有武器，女警要求他背對她，並將手放在頭上，疑犯突然襲擊女警，將她壓在地上，並搶警員配備的豆彈槍。

有途人上前制止疑犯，合力拯救警員脫離險境，而一分鐘之內，警車和警員也趕到現場制服疑犯。

本地KTVU電視台記者Henry Lee在Twitter發文表示，疑犯名叫Gerardo Contreras，33歲，案發之前他涉嫌在華埠向亞裔叫罵，警員因此向他查問。

而案發前約兩小時，疑犯涉嫌破壞一名青少年的滑板，有警員吩咐他離開。

根據舊金山縣警局網站資料，疑犯目前被扣押在縣監獄，面對多項嚴重罪名，包括襲警、拒捕、搶執法人員武器、非法禁錮，以及襲擊他人可能導致嚴重受傷的罪名，遇襲的女警需要送院治療。

中央警局局長吳俊偉周一對本台表示，警員身體復原得很好，吳俊偉特別感謝4名見義勇為的途人，並指出如果不是他們勇敢出手相助，遇襲的警員可能受到更多的傷害。

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