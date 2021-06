華裔女警舊金山華埠遇襲 途人見義勇為制服疑犯（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠上星期五發生襲擊警員事件,一個男人襲擊一名華裔女警,並搶去她的豆彈槍,幾名途人合力幫助遇襲的女警脫離險境,中央警局局長吳俊偉證實,事發當天有市民打911報警說,聽到疑犯曾揚言自己「擅長殺死亞裔」。

案發現場位於Kearny街600號地段夾Commercial街,一間中餐館外面,閉路電視片段可見,上星期五傍晚將近7時,一名女警要求疑犯停下來,將雙手放在頭上,疑犯表示自己身上沒有武器,女警要求他背對她,並將手放在頭上,疑犯突然襲擊女警,將她壓在地上,並搶警員配備的豆彈槍。

有途人上前制止疑犯,合力拯救警員脫離險境,而一分鐘之內,警車和警員也趕到現場制服疑犯。

本地KTVU電視台記者Henry Lee在Twitter發文表示,疑犯名叫Gerardo Contreras,33歲,案發之前他涉嫌在華埠向亞裔叫罵,警員因此向他查問。

而案發前約兩小時,疑犯涉嫌破壞一名青少年的滑板,有警員吩咐他離開。

根據舊金山縣警局網站資料,疑犯目前被扣押在縣監獄,面對多項嚴重罪名,包括襲警、拒捕、搶執法人員武器、非法禁錮,以及襲擊他人可能導致嚴重受傷的罪名,遇襲的女警需要送院治療。

中央警局局長吳俊偉周一對本台表示,警員身體復原得很好,吳俊偉特別感謝4名見義勇為的途人,並指出如果不是他們勇敢出手相助,遇襲的警員可能受到更多的傷害。

