兩7歲亞裔孩童患血癌 急需找尋骨髓捐贈者（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

患有血癌的兩名7歲亞裔孩童，需要找到配對的骨髓捐贈者，美亞骨髓捐贈計劃（AADP）目前為了幫助找到配對者，而為他們舉行骨髓登記活動。

7歲的Lillian喜歡上芭蕾舞課，也有自己的YouTube頻道，哥哥Jack患有血癌，已經接受了兩次骨髓移植來拯救生命，Lillian目前正接受第四輪的化療，家人希望能夠找到配對的骨髓捐贈者。

同樣7歲的Ray，患有罕見的XLP2基因變種病，目前依靠類固醇藥物過活，但是藥物效力已經逐漸減弱，也需要骨髓移植來根治病症。

Ray的姑姑Lisa希望能夠找到配對的捐贈者。

Lisa說：「沒有任何事情比給別人希望來得更有意義，特別是現在，亞裔和非洲裔正面對種族奮鬥，大家感覺到孤立，士氣低落和困難的時候。」

全國目前有18,000人需要骨髓移植，當中3分之2不會在家人中找到配對捐贈者，而病人當中，亞裔能夠找到配對者只有47%，和白人的79%比較有顯著差距。

美亞骨髓捐贈計劃（AADP）目前正舉行遙距登記活動，對象是18至44歲的人士，有興趣登記的民眾，可以發短訊LFEroar到61474，就會收到串聯網站登記，之後可以收到在家中自行擦口腔收集樣本，然後寄出，全程不需花費。

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