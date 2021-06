兩7歲亞裔孩童患血癌 急需找尋骨髓捐贈者（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

患有血癌的兩名7歲亞裔孩童,需要找到配對的骨髓捐贈者,美亞骨髓捐贈計劃(AADP)目前為了幫助找到配對者,而為他們舉行骨髓登記活動。

7歲的Lillian喜歡上芭蕾舞課,也有自己的YouTube頻道,哥哥Jack患有血癌,已經接受了兩次骨髓移植來拯救生命,Lillian目前正接受第四輪的化療,家人希望能夠找到配對的骨髓捐贈者。

同樣7歲的Ray,患有罕見的XLP2基因變種病,目前依靠類固醇藥物過活,但是藥物效力已經逐漸減弱,也需要骨髓移植來根治病症。

Ray的姑姑Lisa希望能夠找到配對的捐贈者。

Lisa說:「沒有任何事情比給別人希望來得更有意義,特別是現在,亞裔和非洲裔正面對種族奮鬥,大家感覺到孤立,士氣低落和困難的時候。」

全國目前有18,000人需要骨髓移植,當中3分之2不會在家人中找到配對捐贈者,而病人當中,亞裔能夠找到配對者只有47%,和白人的79%比較有顯著差距。

美亞骨髓捐贈計劃(AADP)目前正舉行遙距登記活動,對象是18至44歲的人士,有興趣登記的民眾,可以發短訊LFEroar到61474,就會收到串聯網站登記,之後可以收到在家中自行擦口腔收集樣本,然後寄出,全程不需花費。

