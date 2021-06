Santa Clara縣要求僱主收集員工接種疫苗信息遭反對（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣要求僱主收集員工接種疫苗的信息,由於周二就是此項規定的截止日期,很多商戶和員工表示反對,認為侵犯個人隱私。

Santa Clara縣政府要求縣內的商戶,不論大小,都要提交員工接種疫苗的信息,而6月1號就是截止日期,有僱主對此不滿。

Yoked餐廳老闆Jim Angelopoulos說:「我不認為這是個好主意,我的員工也不認為是好主意,他們不想這樣做,他們真的認為,這是侵犯他們的隱私,你知道我不應該問他們是否他們已打針。」

在Morgan Hill開餐廳的一位僱主認為,縣府的做法不公平也沒有必要,尤其是要求他們每隔兩週就要詢問沒有接種疫苗的員工情況。

Gilroy商會Mark Turner說:「僱主每14天就要去問未接種疫苗的員工,這感覺有點像僱主成了疫苗警察,然後在某種程度上,僱員會覺得有點被騷擾。」

縣府則表示,僱主需要知道哪些員工有接種疫苗,哪些沒有,以致僱主可以採取相應防疫措施,確保員工在工作場所的安全。

Santa Clara縣府首席法律顧問James Williams說:「我們實際上創建了一個論壇,來幫助僱主滿足這個要求,表格上的一個選項是給僱員,以便拒絕提供其情況。」

縣府會將拒絕透露是否接種疫苗的員工歸類為沒有接種,而僱主如果完全沒有收集任何相關信息,可面臨罰款每天5千元。

前聖荷西市議員Johnny Khamis說:「他們覺得自己做也受罪,不做也受罪,他們覺得自己會因過問太多而被員工控告,也會因為沒按照要求去做而被縣府罰款。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

