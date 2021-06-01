Santa Clara縣要求僱主收集員工接種疫苗信息遭反對（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣要求僱主收集員工接種疫苗的信息，由於周二就是此項規定的截止日期，很多商戶和員工表示反對，認為侵犯個人隱私。

Santa Clara縣政府要求縣內的商戶，不論大小，都要提交員工接種疫苗的信息，而6月1號就是截止日期，有僱主對此不滿。

Yoked餐廳老闆Jim Angelopoulos說：「我不認為這是個好主意，我的員工也不認為是好主意，他們不想這樣做，他們真的認為，這是侵犯他們的隱私，你知道我不應該問他們是否他們已打針。」

在Morgan Hill開餐廳的一位僱主認為，縣府的做法不公平也沒有必要，尤其是要求他們每隔兩週就要詢問沒有接種疫苗的員工情況。

Gilroy商會Mark Turner說：「僱主每14天就要去問未接種疫苗的員工，這感覺有點像僱主成了疫苗警察，然後在某種程度上，僱員會覺得有點被騷擾。」

縣府則表示，僱主需要知道哪些員工有接種疫苗，哪些沒有，以致僱主可以採取相應防疫措施，確保員工在工作場所的安全。

Santa Clara縣府首席法律顧問James Williams說：「我們實際上創建了一個論壇，來幫助僱主滿足這個要求，表格上的一個選項是給僱員，以便拒絕提供其情況。」

縣府會將拒絕透露是否接種疫苗的員工歸類為沒有接種，而僱主如果完全沒有收集任何相關信息，可面臨罰款每天5千元。

前聖荷西市議員Johnny Khamis說：「他們覺得自己做也受罪，不做也受罪，他們覺得自己會因過問太多而被員工控告，也會因為沒按照要求去做而被縣府罰款。」

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