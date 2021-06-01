報告指很多大公司無意間通過廣告資助仇恨亞裔言論（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

收視率調查及資料分析公司Nielson本月中發布的一份調查報告顯示，有很多大公司在無意間通過廣告，為網絡仇恨亞裔的言論提供金錢資助。

Nielson 5月13日發布的這份報告，是其亞裔多元情報系列的希望與行動報告（Asian American Diverse Intelligence Series），報告指出，雖然許多美國主流品牌陸續採取行動，對抗針對亞裔的種族主義，但還是有很多大公司在無意間通過廣告，為網絡仇恨言論提供資助。

這份報告發現，網上反亞裔聲浪從今年初開始升高，有超過250家公司的廣告出現了1,280個網站連結，涉及亞裔仇恨，而從這些連結再去追蹤，發現有超過5千則仇恨言論。

至於這些廣告是由誰資助的呢？報告顯示，有274個有影響力的數位廣告工程（digital ad campaign），內容涉及反亞裔仇恨，其中37%是位列全球500大企業，並有超過66個品牌，不過報告就沒有點名具體是那些公司和品牌．

至於涉及仇恨亞裔的內容，則跟病毒來源問題有關，例如中共病毒、中國生化武器、中國實驗室、中國科學家、中國病毒和武漢肺炎等。

從具體金額來看，2021年1月至3月，花費在美國這些曾經發佈仇恨亞裔言論的網路連結URL的數碼廣告費用，總金額為1億5300萬美元，報告又指，2021年第一季度，共有3,810萬人曾到訪被列為含有反亞裔仇恨言論的新聞網站。

以廣告類別來看，媒體公司如電視台和網站金額最高，有2970萬廣告費，百貨公司600萬，服裝廠商410萬，各類零售廠商390萬，旅遊業62.9萬，及槍械彈藥12.2萬。

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