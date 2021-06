報告指很多大公司無意間通過廣告資助仇恨亞裔言論（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

收視率調查及資料分析公司Nielson本月中發布的一份調查報告顯示,有很多大公司在無意間通過廣告,為網絡仇恨亞裔的言論提供金錢資助。

Nielson 5月13日發布的這份報告,是其亞裔多元情報系列的希望與行動報告(Asian American Diverse Intelligence Series),報告指出,雖然許多美國主流品牌陸續採取行動,對抗針對亞裔的種族主義,但還是有很多大公司在無意間通過廣告,為網絡仇恨言論提供資助。

這份報告發現,網上反亞裔聲浪從今年初開始升高,有超過250家公司的廣告出現了1,280個網站連結,涉及亞裔仇恨,而從這些連結再去追蹤,發現有超過5千則仇恨言論。

至於這些廣告是由誰資助的呢?報告顯示,有274個有影響力的數位廣告工程(digital ad campaign),內容涉及反亞裔仇恨,其中37%是位列全球500大企業,並有超過66個品牌,不過報告就沒有點名具體是那些公司和品牌.

至於涉及仇恨亞裔的內容,則跟病毒來源問題有關,例如中共病毒、中國生化武器、中國實驗室、中國科學家、中國病毒和武漢肺炎等。

從具體金額來看,2021年1月至3月,花費在美國這些曾經發佈仇恨亞裔言論的網路連結URL的數碼廣告費用,總金額為1億5300萬美元,報告又指,2021年第一季度,共有3,810萬人曾到訪被列為含有反亞裔仇恨言論的新聞網站。

以廣告類別來看,媒體公司如電視台和網站金額最高,有2970萬廣告費,百貨公司600萬,服裝廠商410萬,各類零售廠商390萬,旅遊業62.9萬,及槍械彈藥12.2萬。

