很多人對接種新型肺炎疫苗接仍然存有很多疑問。如何讓民眾釋疑而增加接種率﹖一起聽聽加州大學舊金山分校傳染病學系教授 – 陳子平醫生的分析。

【5月26日新聞話題專訪】

