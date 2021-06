【KTSF】

中半島Millbrae的Safeway超級市場發生流浪漢襲擊長者的案件,一名70多歲的女長者受傷。

負責Millbrae治安的San Mateo縣警局指出,周四下午5時半左右,一名流浪漢在Safeway超市的大堂,用一個購物手推車故意並很用力地撞向一個婆婆。

警方沒有透露婆婆的族裔背景,但表示慶幸70多歲的婆婆只受了輕傷。

當更多縣警抵達現場後,他們搜索附近一帶,最終拘捕了疑犯。

警方表示,疑犯52歲,名叫Kent Morrill,他目前被扣留,面對使用致命武器襲擊他人,以及虐待長者兩項嚴重罪名。

